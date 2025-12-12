Prima pagină » Social » Incendiu puternic la o hală industrială din Sălaj: intervenție de amploare cu 11 autospeciale

Incendiu puternic la o hală industrială din Sălaj: intervenție de amploare cu 11 autospeciale

Incendiu devastator la o hală din Crasna, județul Sălaj: peste 50 de pompieri și 11 autospeciale au luptat ore întregi cu flăcările care au cuprins 2.000 mp, fără a fi înregistrate victime.
Sursa foto: ISU Sălaj
Gabriel Pecheanu
12 dec. 2025, 07:41, Social

Un incendiu de proporții a izbucnit joi noaptea la hala unui operator economic din localitatea Crasna, județul Sălaj, mobilizând forțe importante ale pompierilor din cadrul Secției Șimleu Silvaniei, Detașamentului Zalău, Gărzii Nușfalău și Secției Jibou.

Flăcările s-au manifestat violent pe o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, într-un spațiu în care era depozitată o cantitate mare de materiale, existând un risc major de propagare către alte construcții și către depozitele din apropiere.

Pentru stingerea incendiului au fost alocate 11 autospeciale, dintre care patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, trei autocisterne, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială pentru descarcerare și două autospeciale de primă intervenție și comandă.

Pompierii voluntari ai SVSU Crasna au intervenit suplimentar cu o autospecială de stingere.

Echipajele au acționat ore întregi pentru limitarea flăcărilor și protejarea vecinătăților, reușind să împiedice extinderea incendiului la halele din apropiere. Din fericire, nu au fost raportate victime.

