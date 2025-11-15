Prima pagină » Social » Incendiu puternic la o pensiune din din Delta Dunării: Fum și flăcări la acoperiș

Incendiu puternic la o pensiune din din Delta Dunării: Fum și flăcări la acoperiș

Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă seară la o pensiune din Mahmudia, județul Tulcea. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor care cuprind acoperișul clădirii.
Gabriel Pecheanu
15 nov. 2025, 21:02, Social

UPDATE: „Peste 20 de pompieri, patru autospeciale de stingere, o autoscară și SVSU Mahmudia intervin pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o unitate unitate de cazare și alimentație publică din localitatea Mahmudia, județul Tulcea. Incendiul se manifestă la acoperișul unității de cazare, cu flacără deschisă, iar pompierii intervin pe toate laturile clădirii pentru a limita propagarea incendiul și la acoperișul unității de alimentație publică”, anunță ISU Tulcea.

La izbucnirea incendiului, în interiorul clădirii se aflau 31 de turiști, respectiv 26 de adulți și cinci minori și 15 angajați.

Toti au reușit să se autoevacueze până la sosirea primelor echipaje de stingere.

Nu sunt înregistrate victime, administratorul pensiunii care prezenta mici arsuri la membrele superioare a refuzat transportul la spital

Știrea inițială: Un incendiu a izbucnit la o pensiune din Mahmudia, Tulcea. La parterul imobilului se află și un restaurant. Până în prezent nu sunt anunțate victime.

Un incendiu a izbucnit la o pensiune din Mahmudia, județul Tulcea. Apelantul a semnalat fum și flăcări ieșind din acoperiș.

La parterul clădirii se află și un restaurant.

Până în prezent nu au fost raportate victime sau persoane blocate.

La fața locului intervin trei autospeciale de stingere și o autoscară din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea, care acționează pentru a limita pagubele și a stinge focul.

