Incendiu la un azil de bătrâni din Indonezia: 16 morți

Incendiul care a afectat un imobil cu un singur etaj din Manado a izbucnit în timp ce rezidenții dormeau, a transmit luni poliția.

„Echipa de la fața locului a confirmat că numărul morților este în prezent de 16”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției. „Cincisprezece dintre ei au murit arși, în timp ce corpul unei victime a rămas intact”, a mai spus acesta.

Au existat 15 supraviețuitori care au fost tratați la două spitale din Manado.

Cadavrele victimelor au fost duse la un spital pentru identificare.

Pompierii au avut nevoie de mai mult de două ore pentru a stinge incendiul.

Un raport inițial al poliției a indicat că incendiul a fost cauzat de o defecțiune electrică, dar oficialii au declarat ulterior că este în curs de stabilire cauza izbucnirii flăcărilor.