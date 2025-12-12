Percheziții în Dâmbovița: Polițiștii au găsit aproape o tonă de petarde și artificii

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au efectuat, joi, două percheziții domiciliare în municipiul Târgoviște și comuna Băleni.

Acțiunile au avut loc într-un dosar penal deschis pe numele unui bărbat de 50 de ani, cercetat pentru producerea, deținerea, depozitarea, comercializarea și folosirea fără drept a articolelor pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1 și P1.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și indisponibilizat aproximativ o tonă de petarde și artificii, evaluate la 35.000 de lei.

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea administrării întregului probatoriu.