Percheziții într-un dosar penal vizând falimentarea Euroins. Procurorii au indicii privind schema prin care a fost prejudiciată compania de asigurări

Perchezițiile au loc la domiciliile a zece persoane care au activat la nivelul conducerii unei companii de asigurări, în perioada relevantă cauzei, și la sediile unor persoane juridice controlate în prezent de patronatul bulgar al societății.

Potrivit procurorilor, au loc cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, gestiune frauduloasă cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și prezentarea, cu rea-credință (…) de date neadevărate (…) asupra condițiilor economice sau juridice ale societății ori ascunderea, cu rea-credință, în tot sau în parte, a unor asemenea date.

Cercetările vizează activitatea infracțională derulată, în intervalul 2017- 2023, de către factori decidenți de la nivelul patronatului societății ER S.A..

Conform procurorilor, au fost create mecanisme de fraudare a resurselor financiare ale companiei, prin reducerea drastică a disponibilitaților bănești și patrimoniului aflat la dispoziția acesteia.

Acțiuni pentru decapitalizare

Potrivit IGPR, din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2020 – 2023, factorii decidenți de la nivelul patronatului bulgar ai companiei de asigurări, în calitate de administratori ai firmei și cu sprijinul unor persoane de la nivelul conducerii superioare/executive, ar fi acționat constant pentru a decapitaliza societatea în cauză, reducând drastic disponibilitățile bănești și patrimoniul aflat la dispoziția acesteia.

„Aceștia ar fi dezvoltat, coordonat, implementat, dispus și determinat un mecanism de desfășurare a activității de asigurare (pentru linia de activitate de asigurări auto obligatorii R.C.A.) ce ar fi afectat capacitatea financiară a societății, respectiv operațiuni financiare reglementate cu rea-credință prin clauze contractuale (prin care s-ar fi urmărit împotriva interesului societății și înlăturarea în caz de litigii a aplicabilității normelor române de drept procesual-material civil și implicit a protecției jurisdicției naționale) care, în contextul deteriorării indicatorilor de lichiditate și solvabilitate, ar fi vizat transferul de active/nerecuperarea unor importante sume de bani/obligațiuni reprezentând capitalul de lucru al societății”, arată IGPR.



Prin această modalitate ar fi fost prejudiciat masiv Fondul de Garantare a Asiguraților (F.G.A.), ducând și la afectarea gravă a stabilității pieței în domeniul asigurărilor R.C.A.

Prejudiciul în cauză se ridică la aproximativ 4.690.000 de euro și 1.623.041.926 de lei.