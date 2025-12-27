Prima pagină » Economic » Presa maghiară: România în stare de șoc după plecarea unei celebre multinaționale

Publicația maghiară Világgazdaság scrie că Swiss Calida Holding și-a închis filiala din România după doar câțiva ani de activitate. Fabrica brandului a suferit pierderi importante. Grupul continuă operațiunile în Ungaria.
Andreea Tobias
27 dec. 2025, 07:49, Economic

Presa maghiară prezintă plecarea din România a multinaționalei elvețiene Calida ca pe un șoc pentru economia românească. Swiss Calida Holding și-a închis filiala din România, după ce fabrica din Sibiu a înregistrat pierderi masive în ultimul an de activitate.

Calida, unul dintre cele mai mari branduri premium din Elveția, a deschis fabrica din Sibiu în 2022 cu aproximativ 100 de angajați. La momentul respectiv, grupul declara că „intrarea pe piața românească face parte din strategia de expansiune a Calida până în 2025”.

Evoluție financiară dezastruoasă în ultimul an

Între 2022 și 2023, veniturile companiei au crescut de la 2,9 milioane de lei la 8,3 milioane de lei, apoi au scăzut la 7,7 milioane de lei anul trecut. Profitul filialei a crescut de la 62.000 de lei la 320.000 de lei în 2023-2024. Anul trecut a suferit o pierdere substanțială de peste 6,2 milioane de lei.

Datoriile au crescut de la 3,5 milioane de lei la 5,3 milioane de lei, scrie publicația maghiară, care citează profit.ro.

Calida continuă producția în Ungaria cu 321 de angajați

În ciuda retragerii din România, grupul Calida continuă să aibă o prezență stabilă pe alte piețe din Europa Centrală, inclusiv în Ungaria. Compania funcționează fără probleme în Ungaria sub numele de Calida Magyarország Termelő Kft. Are 321 de angajați.

Calida a înființat o societate mixtă în Ungaria după căderea comunismului. În 1995 a mutat o parte semnificativă a producției la Rajka. De atunci, compania a fost unul dintre giganții industriei textile de calitate din Ungaria.

Holdingul elvețian deține brandurile de lenjerie intimă premium Cosabella, Aubade și Erlich Textile. De asemenea, deține brandul de mobilier de exterior Lafuma Mobilier. Familia Kellenberger are în prezent 33,5% din Calida Holding, fiind acționarul majoritar. Acțiunile sunt cotate la SIX Swiss Exchange din 1987.

Și alte companii părăsesc România

Calida nu este singura companie care se retrage din România. Compania suedeză Lindab, care produce componente pentru acoperișuri și oferă soluții de ventilație, părăsește piața românească. Filiala românească este cumpărată de compania slovacă Rova.

De asemenea, holdingul german Mutares preia filiala românească a companiei chineze NBHX ROLEM, care operează în apropiere de Brașov de mai bine de 30 de ani.

