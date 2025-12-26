Presa maghiară: Așa ceva numai în România se putea întâmpla

Tronsonul Focșani-Adjud (Egyedhalma) a fost deschis marți. De acum înainte va fi posibil să se circule fără întreruperi pe 250 de kilometri între București și Adjud, scrie presa maghiară. Odată cu deschiderea sa, rețeaua de autostrăzi din România a ajuns la 1.416 kilometri. Dintre aceștia, 146 de kilometri au fost deschiși în 2025.

Potrivit Pro Infrastructura, care monitorizează investițiile majore în transporturi, tronsonul nu este încă finalizat. Zonele de odihnă nu au fost terminate. Alte proiecte de construcție au fost suspendate pentru a finaliza acest tronson în acest an, scrie Economx, citat de VG.

UMB a sacrificat alte proiecte pentru A7

Autostrada A7 este construită în principal de grupul UMB. UMB a sacrificat mai multe proiecte paralele pentru ca tronsonul Focșani-Adjud să fie finalizat în 2025.

Pro Infrastructura subliniază că autostrada A7 ar fi trebuit să ajungă deja în zona Pașcani. Acest lucru era prevăzut în contractele semnate în 2022. În starea actuală, este discutabil dacă tronsonul lipsă de 120 de kilometri va fi finalizat până la sfârșitul anului 2026.

Șansa de a respecta termenele UE

Există încă șansa de a respecta termenele și de a utiliza integral fondurile de recuperare ale UE. Antreprenorul trebuie să deschidă noile tronsoane ale autostrăzii în etape. În acest caz, A7 ar putea ajunge în orașul Roman până în august. Proiectul nu ar pierde niciun euro din fondurile europene.

Proteste în 2018-2019 pentru autostrada Moldovei

Guvernul român a accelerat proiectul după demonstrațiile spectaculoase de la București din 2018-2019. Șoferii moldoveni protestau împotriva faptului că nu se construise niciun metru de autostradă în regiunea de est. Această situație adâncea decalajul economic.

Protestatarii au cerut inițial construirea autostrăzii A8. Cunoscută ca „Autostrada Unirii”, aceasta ar crea o legătură rapidă între Moldova și Transilvania. Traseul era prevăzut între Târgu Mureș și Iași. Conducerea de la București a decis în cele din urmă să construiască autostrada A7. Aceasta putea fi finalizată mai repede.

A8, încă departe de finalizare

Niciun tronson al autostrăzii A8 nu a fost încă finalizat. Totuși, contractele pentru proiectarea și construirea tuturor tronsoanelor montane au fost deja semnate. Construcția a început pe secțiunile Târgu Mureș-Miercurea Ciuc și Pașcani. Traversarea completă a Carpaților Orientali ar putea dura încă ani de zile.