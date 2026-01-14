Utilajul gigant care va fora tunelul Poiana a ajuns la Călărași. Premieră pentru România. VIDEO

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, anunță că segmentele „uriaşului tehnologic” sunt pregătite pentru asamblare și transport.

Utilajul TBM (Tunnel Boring Machine) se remarcă prin dimensiuni impresionante.

Diametrul de 12,49 metri echivalează cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje. Lungimea de 100 de metri corespunde unui teren de fotbal. Greutatea totală ajunge la 3.300 de tone.

Asamblare și transport

După asamblarea preliminară a unor elemente, segmentele vor fi transportate cu autovehicule agabaritice. Destinația finală este șantierul Secțiunii 3 (Cornetu – Tigveni) a autostrăzii A1 Sibiu-Pitești. Transportul va necesita logistică specială din cauza dimensiunilor și greutății componentelor.

Premieră pentru România

Tunelul Poiana, cu o lungime de 1,7 kilometri, va fi primul tunel rutier din România forat cu tehnologia TBM.

Până acum, țara noastră nu a folosit niciodată această metodă avansată de forare. Tehnologia TBM permite execuția mai rapidă și mai precisă a tunelurilor prin foraje mecanizate.

Mașina gigantică va săpa prin munți, creând un tunel vital pentru tronsonul montan al A1.

Prima autostradă prin Carpați

Secțiunea 3, împreună cu Secțiunea 2 (Boița-Cornetu), formează tronsonul montan al autostrăzii Sibiu-Pitești.

Acest tronson reprezintă prima autostradă care va străpunge Carpații.

„În momentul în care vom deschide circulația pe aceste sectoare, România va avea un coridor continuu de mare viteză de la Portul Constanța până la Nădlac”, anunță Cristian Pistol.

Șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă pe o distanță de peste 850 de kilometri.

Directorul general al CNAIR subliniază că infrastructura înseamnă mai mult decât beton și asfalt.

„Infrastructura înseamnă și o economie puternică”, afirmă Pistol.