Prima pagină » Economic » Pistol: „Uriașul” care va străpunge munții a ajuns în România

Pistol: „Uriașul” care va străpunge munții a ajuns în România

„Uriașul” care va străpunge munții a ajuns în România, anunță directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.
Pistol: „Uriașul” care va străpunge munții a ajuns în România
Andreea Tobias
12 ian. 2026, 21:32, Economic
Acesta tocmai a primit confirmarea din Portul Constanța: elementele TBM-ului (Tunnel Boring Machine) care va fora Tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu-Pitești (A1) au fost descărcate.
„Este un moment de referință tehnologică pentru infrastructura noastră”, spune Pistol.
Este vorba despre un utilaj colosal:
– 3.300 de tone greutate totală.
– 100 de metri lungime (cât un teren de fotbal).
97 de camioane (majoritatea agabaritice) îl vor transporta pe bucăți spre șantier.
Cele peste 120 de componente pleacă spre Călărași pentru preasamblare, iar apoi vor ajunge pe șantierul Secțiunii 3 (Cornetu-Tigveni).
Acolo, acest utilaj va începe misiunea sa principală: să sape cei 1,7 km ai Tunelului Poiana, direct prin inima muntelui.
Acest TBM este cheia care va deschide calea prin Carpați.
Pe lângă tunel, pe această secțiune montană de 37,4 km se vor ridica nu mai puțin de 53 de viaducte și poduri.
Constructorii (WeBuild – Tancrad) au toate resursele necesare, adaugă Pistol.

Recomandarea video

Românii, polonezii și bulgarii pleacă în număr mare din Marea Britanie
G4Media
Vești bune pentru persoanele care folosesc centrale de apartament. E valabil până în anul 2050
Gandul
💣 în lumea televiziunii! Cătălin Măruță, OUT de la Pro TV 😲 Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt
Cancan
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport
Cum a reacționat un american venit la iubita lui în România când a mâncat prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată
Libertatea
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de ani. Ajunsese pe mâna medicilor cu o fractură de femur
CSID
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor