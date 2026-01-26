Vizibilitate redusă din cauza ceții pe autostrăzi și drumuri din București și 15 județe

Potrivit ​Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, se circulă în condiții de ceață cu vizibilitate redusă la sub 200 m și izolat la sub 50 m, pe autostrăzile A1 București- Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești.

În aceleași condiții se circulă și în municipiul București și județele Alba, Brăila, Călărași, Dolj, Galați, Harghita, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Teleorman, Tulcea, Vaslui și Vâlcea.

Pe celelalte artere rutiere naționale, respectiv autostrada A7 Ploiești – Adjud, precum și pe DN1 Ploiești-Brașov și DN 7 Pitești-Sibiu, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.

Pentru reducerea riscului rutier, polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să reducă mult viteza în contextul acestor fenomene meteorologice, să folosească sistemele de dezaburire și luminile de ceață. Trebuie să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante, să nu oprească pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi.

De asemenea, pietonii sunt sfătuiți să evite să se deplaseze pe partea carosabilă pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate diminuată din cauza ceții. De asemenea, ei trebuie să se asigure că intenția de traversare a fost observată de conducătorul auto.