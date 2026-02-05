Oligarhul moldovean Ilan Șor, în centrul unei rețele prin care Rusia evită sancțiunile occidentale

Bancnotele sunt emise de A7, o companie cu legături la Kremlin, care a devenit rapid un jucător important în eforturile Moscovei de a menține fluxurile de bani peste granițe, după suspendarea unor bănci rusești majore din sistemul SWIFT, în urma invaziei Ucrainei de către Rusia, în 2022.

A7, fondată de Ilan Șor

A7 a fost lansată la finalul lui 2024 de banca rusă de stat din sectorul apărării Promsvyazbank și de Ilan Șor, un oligarh moldovean care a fugit din Republica Moldova după ce a fost condamnat, în 2017, pentru participare la furtul a un miliard de dolari din sistemul bancar al țării, scrie FT.

„Restricțiile occidentale, inclusiv deconectarea mai multor bănci de la sistemul de mesagerie SWIFT, au complicat serios plățile internaționale”, a declarat Irina Akopyan, director general adjunct al A7, într-un interviu acordat ziarului Vedomosti, în septembrie.

În acest context, A7 spune că înlocuiește rețelele informale de intermediari online apărute după impunerea sancțiunilor.

Compania a susținut că a procesat tranzacții în valoare de 7,5 trilioane de ruble (98 de miliarde de dolari) în primele șase luni de activitate. Până în decembrie, a afirmat că reprezenta aproape 19% din volumul total al operațiunilor de comerț exterior ale companiilor rusești.

În pofida faptului că a fost sancționată de SUA, Regatul Unit și UE anul trecut, A7 a deschis birouri în cel puțin două țări africane și a promis să se extindă în fiecare oraș important din Rusia.

Cum funcționează bancnotele

Bancnotele de imitație ale A7, cu siluete stilizate ale unor orașe rusești, pot avea o valoare nominală de până la aproximativ 5.000 de dolari și sunt promovate pe Telegram ca un serviciu pentru turiștii ruși.

Deținătorii le pot răscumpăra pentru ruble la birourile A7 din Rusia sau pentru o monedă străină în afara țării.

În străinătate, deținătorul bancnotei răzuiește o peliculă argintie pentru a dezvălui un cod QR, îl trimite către un bot de pe Telegram, iar un agent ar trebui, teoretic, să vină personal cu numerar, potrivit materialelor promoționale. În practică, botul oferă livrări de numerar doar în dirhami în Dubai și în dolari la Istanbul.

Legătura cu criptomoneda A7A5

Bancnotele pot fi schimbate și în A7A5, o criptomonedă ancorată la rublă pe care A7 și Promsvyazbank au lansat-o anul trecut.

Compania de analiză blockchain Elliptic a estimat că aproximativ 2.300 de bancnote au fost răscumpărate în A7A5, cu o valoare totală de circa 8,6 milioane de dolari. Elliptic mai susține că volumul cumulat al tranzacțiilor cu A7A5 a depășit 100 de miliarde de dolari de la lansarea sa, la începutul anului trecut.

Deși A7A5 a afirmat anterior că s-a separat de A7 și este un proiect independent, criptomoneda promovează în continuare bancnotele pe site și îi direcționează pe potențialii cumpărători către birourile A7 din Rusia.

A7 și afiliații săi au lansat și alte bilete la ordin digitale și bilete la ordin garantate cu aur. Acestea par să joace un rol central în arhitectura tot mai amplă a plăților transfrontaliere pe care compania o construiește.

Într-o prezentare recentă pentru întreprinderi mici și mijlocii din Rusia, reprezentanții A7 au spus că importatorii pot cumpăra bilete la ordin de la companie și le-ar putea înmâna, de exemplu, furnizorilor lor din China, ca o „promisiune de plată”, susținând că instrumentul este garantat de legea rusă.

A7 ar urma apoi să se ocupe de decontarea tranzacției. „Se face în afara sistemului bancar, fără a folosi sistemul SWIFT”, a declarat Irina Akopyan pentru Vedomosti, în septembrie.

Compania nu explică public mecanismul prin care realizează aceste plăți.

În august, online au apărut date care ar fi documente interne ale A7, după un posibil atac cibernetic. Potrivit Elliptic și TRM Labs, documentele ar descrie un sistem prin care fondurile sunt mutate folosind numerar, bilete la ordin și criptomonede, printr-o rețea de companii, inclusiv unele înregistrate în Kârgâzstan.

Financial Times precizează că nu a putut verifica autenticitatea documentelor sau mecanismul descris. Președintele Kârgâzstanului a negat anterior că instituții financiare din țară ar fi folosite pentru a ocoli sancțiunile.

Planuri de extindere

Deși A7 a fost sancționată de Marea Britanie și SUA, compania a continuat să se extindă și să își promoveze serviciile în presa rusă. Ministerul rus de Finanțe a cofondat în noiembrie, împreună cu A7 și Promsvyazbank, compania Rosveksel, prezentată în presa de stat ca un proiect pentru dezvoltarea infrastructurii de plăți externe.

În paralel, Rusia a început să accepte mai mult criptomonedele ca soluție pentru plăți transfrontaliere.

A7 a anunțat anul trecut planuri de extindere în America Latină și în 20 de țări, în următorii doi ani. A7 „intră acum pe scena internațională”, a declarat Șor.