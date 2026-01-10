Petrolierul confiscat de SUA, legături cu „prieteni ai Kremlinului”, inclusiv oligarhul Ilan Șor

Potrivit unei investigații realizate de Svoboda.org– serviciul rus independent al Radio Europa Liberă – citat de European Pravda, petrolierul este conectat cu „prieteni ai Kremlinului”, precum oligarhul moldovean Ilan Șor și politicianul ucrainean Viktor Baranskyi, fost membru al Consiliului Municipal din Odesa, din partea partidului „Platforma Opoziției – Partidul pentru viață”, interzis în Ucraina.

Cât timp a fost urmărit de paza de coastă a SUA, petrolierul și-a schimbat proprietarul, trecând de la o companie turcă la firma rusă Burevestmarin și obținând permisiunea de a arbora pavilionul rus.

Potrivit anchetei, Ilia Bugai, din Chita, este directorul general al companiei, care conduce și compania Rusneftekhimtorg, cu sediul la Moscova, care furnizează combustibil, inclusiv pentru petroliere. Printre clienții săi se află mai mulți cumpărători străini. O caracteristică comună este faptul că aceste companii sunt înregistrate pe numele unor femei care locuiesc în Republica Moldova.

Cel puțin două dintre aceste femei au apărut anterior într-o anchetă realizată de Verstka – un canal independent de știri rus care operează în exil – cu privire la o flotă de petroliere, care ar avea conexiuni cu Viktor Baranskyi. În 2021, organizațiile asociate cu acesta au fost incluse pe lista neagră a sancțiunilor SUA pentru transportul de petrol venezuelean.

Ancheta a stabilit, de asemenea, că Rusneftekhimtorg (compania condusă de Bugai) a contractat un împrumut de la banca rusă Nefteprombank, care ulterior și-a pierdut licența și a intrat în faliment.

Compania condusă de Bugai a transferat creanțele unei companii din Moldova cu legături apropiate oligarhului moldovean Ilan Șor

Pentru a achita datoria, Rusneftekhimtorg a transferat creditorului creanțele pe care le avea asupra unei terțe companii, Diamand Estate. Din 2022, Diamand Estate deține două canale de televiziune în Moldova și are legături cu persoane apropiate lui Șor. Oligarhul moldovean a fost suspectat deturnarea de fonduri de la Nefteprombank, însă cazul s-a încheiat fără consecințe juridice pentru el.

Oligarhul moldovean a locuit în Moscova în ultimii ani și, cu sprijinul Kremlinului, a încercat să aducă la putere forțele politice pe care le controlează în Moldova. Plățile către membrii rețelei sale sunt făcute prin intermediul băncii ruse Promsvyazbank.

Viktor Baranskyi, suspectat de trădare

După începerea Invaziei din Ucraina, politicianul ucrainean Viktor Baranskyi a devenit suspect în dosare penale privind trădarea, sprijinirea forțelor ruse și deturnarea de barje aparținând unei companii de transport maritim.

Ulterior, i-a fost retrasă cetățenia ucraineană și mandatul de consilier municipal. El a fugit în Rusia, unde s-a alăturat unui nou proiect condus de Viktor Medvedchuk, un fost om de afaceri ucrainean și politician pro-rus, a cărui fiică este chiar nașa lui Putin.

SUA a confiscat două petroliere. Unul dintre acestea este nava „Marinera”

Reamintim că miercuri, armata americană a preluat controlul a două petroliere, inclusiv asupra unei nave recent intrate sub pavilion rus, pe care o urmărea de mai bine de două săptămâni. Navele au fost acuzate de încălcarea sancțiunilor impuse de SUA, iar echipajele de la bord ar putea fi judecate în Statele Unite.

JD Vance, vicepreședintele SUA a declarat că petrolierul Bella1, înregistrat anterior sub pavilionul Guyanei, a fost înregistrat în Rusia sub numele de Marinera și s-a dat drept rus pentru a ocloli sancțiunile internaționale și a evita răspunderea.

Ministerul de Externe al Rusiei a declarat că președintele american Donald Trump a decis să elibereze doi ruși din petrolierul reținut. Rapoartele sugerează că mulți dintre membrii echipajului sunt cetățeni ucraineni. Kievul verifică aceste informații.