Ilie Bolojan: Directorii de companii de stat care nu au performat „trebuie alergați”

Premierul Ilie Bolojan a spus, la RFI, că o parte din directorii de companii din România nu au performat pe măsura funcției pe care o dețin, pe măsura câștigurilor pe care le-au avut, din cauza abordărilor greșite ale ministerelor, care, „probabil, dorind să-l susțină pe un personaj sau altul pe aceste poziții, le-au creat contracte de management în care criteriile de performanță sunt la un nivel foarte redus și aproape la o activitate mediocră își îndeplinesc criteriile de performanță”.

Bolojan afirmă că acești manageri sunt încă în funcție, dar le-a tăiat drepturile salariale care depășau o anumită limită. Le0au fost tăiate sumele variabile în anumite zone în așa fel încât să se ajungă la un nivel decent.

„Aici sunt două categorii de manageri. Sunt managerii care își fac datoria, care trebuie plătiți la valoarea rezultatelor lor și sunt acești manageri, dar v-am spus, cu contracte blindate, făcute prost în anii anteriori, pe care dacă ministerele nu îi presează, dacă nu le stabilesc noi indicatori de performanță în așa fel încât să-i alerge puțin, să-și facă datoria, nu o să-i schimbe din aceste funcții. Și reforma companiilor de stat nu poate fi făcută de pe o zi pe alta, trebuie înțeles asta, dar am început acest lucru, am luat aceste măsuri. Și prin ceea ce se face, prin presiunea care se pune asupra lor, prin faptul că bugetele lor vor fi aprobate în primul trimestru, iar în aceste bugete vom pune presiune să-și îmbunătățească activitatea în așa fel încât la finalul anului să se poată face o evaluare, sunt convins că va fi o presiune pusă pe ei. Sunt două posibilități, să-și respecte acești noi indicatori, situațiw în care vor rămâne în funcție, sau să nu-l respecte, situație în care, într-adevăr, pot fi schimbați”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a mai spus căp salariile managerilor companiilor de stat „chiar și acum reduse, sunt mari”.

„Dar gândiți-vă cât erau înainte. Și aici ai anumite posibilități pentru a le reduce în condiții legale. Dacă încerci să faci alte lucruri, risca prin procese, prin sentințe care sunt ulterior adoptate de un complet sau altul, să trebuiască nu doar să le reduci salariul, ci să le dai și banii înapoi. Și cred că acest lucru trebuie să-l facem în așa fel încât să generăm o minimă echitate de salarizare, atât în sectorul public, dar și între public și privat”, a mai spus premierul.