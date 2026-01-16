Presa maghiară: Surprinzător! Un lanț maghiar de fast-food va domina România

Conducerea Simon’s Burger vede un potențial serios pe piața românească și ia în considerare extinderea la nivel național în câțiva ani, scrie Világgazdaság.

VG își intitulează materialul: „Surprinzător: lanțul maghiar de fast-food va domina România, deschizând primul său restaurant în acest oraș”.

La sfârșitul lunii decembrie, primele semne au apărut în centrul Clujului, pe strada Eroilor, indicând faptul că lanțul de fast food vine în România. Proprietarul lanțului, Simon Tóth, confirmase deja această mișcare, iar Tibor Korvin, directorul de franciză internațională, a vorbit cu presa maghiară despre detalii.

Doi antreprenori transilvăneni aduc franciza în România

După lansarea programului de franciză internațională, doi oameni de afaceri transilvăneni, Róbert Grümann și Csongor Oltean, au contactat compania. Negocierile au avansat rapid și, în câteva luni, s-a ajuns la un acord. Primul restaurant Simon’s Burger din România se va deschide în centrul Clujului și va fi administrat de proprietarii francizei românești.

Lucrările de construcție vor începe în următoarele săptămâni, deschiderea fiind planificată pentru primăvară. Data exactă este încă incertă, deoarece depinde de ritmul lucrărilor, dar un lucru este cert: unitatea din Cluj va juca un rol cheie.

Obiectiv: acoperire națională în câțiva ani

Lanțul nu ascunde faptul că nu vrea să se oprească la Cluj. Primul restaurant servește ca un test pentru a cunoaște piața românească. Dacă unitatea din Cluj va avea același succes ca în Ungaria, ar putea urma o expansiune rapidă. Obiectivul este clar: acoperire națională în câțiva ani, într-un ritm similar cu expansiunea din Ungaria.

Exemplul maghiar este convingător. Primul restaurant Simon’s Burger s-a deschis în 2022, iar de atunci 25 de unități funcționează în Ungaria. Lanțul a trecut granițele naționale, deschizând restaurante în Košice și Parndorf, Austria. Smashy Burger a apărut la New York în primăvara lui 2025, iar la Budapesta a fost lansat Travis’ Tenders, specializat în preparate din pui.

Concurență acerbă, dar potențial serios

Piața românească reprezintă o provocare serioasă. Potrivit lui Tibor Korvin, concurența este chiar mai acerbă decât în Ungaria, deoarece există lanțuri internaționale de francize care nu sunt prezente în Ungaria sau în Europa de Vest. Ei consideră însă că puterea de cumpărare a pieței românești de fast-food este puternică. Succesul Taco Bell și Popeyes arată că există potențial serios în acest segment.

Simon’s Burger și-a susținut decizia cu studii de piață și resurse proprii, dar este conștient că trebuie să-și găsească propria nișă alături de marile lanțuri americane și restaurantele locale puternice de burgeri.

Strategie: raport calitate-preț excepțional

Filozofia Simon’s Burger rămâne neschimbată în România. Fondatorii vor să concureze nu cu prețuri ridicate, ci cu un raport bun calitate-preț. Stabilirea prețurilor este precedată de un studiu de piață complex, în care indicele Big Mac a jucat un rol important, la fel ca în Ungaria, Slovacia și Austria.

Unul dintre punctele forte ale lanțului este că nu a majorat prețurile în Ungaria de la înființare, iar această politică va rămâne în vigoare și în 2026. O strategie similară este pregătită în România: raport calitate-preț excepțional, atractiv pentru un public larg și cifră de afaceri ridicată.

Creșterea este susținută de cifre impresionante. Potrivit Forbes, Simon’s Burger a realizat vânzări de aproape un miliard de forinți în 2023. În 2024, împreună cu partenerii de franciză și incluzând veniturile Smashy Burger și Buddy’s Burger, cifra de afaceri a ajuns la 5 miliarde de forinți. Pentru 2025 se preconizează o cifră totală de opt până la nouă miliarde de forinți.

Proprietarii au declarat anterior că profiturile nu vor fi cheltuite pe lux, ci vor fi reinvestite continuu în creștere. Dacă deschiderea din Cluj se va ridica la înălțimea așteptărilor, Simon’s Burger ar putea deveni în curând un nume familiar în toată România.