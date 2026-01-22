Acțiunile Ubisoft, companie prezentă în România, s-au prăbușit cu 33%

Măsurile vin după mai mulți ani în care acțiunile au pierdut din valoare, pe fondul întârzierilor unor lansări majore și al problemelor financiare apărute după pandemia de Covid-19, notează CNBC.

Ubisoft este unul dintre cei mai mari producători de jocuri video din Europa, compania fiind cunoscută mai ales pentru seria Assassin’s Creed, dar și pentru jocuri populare precum Far Cry, Tom Clancy’s Rainbow Six, Watch Dogs și Just Dance.

CEO-ul Yves Guillemot a declarat că situația din piață obligă grupul să își schimbe modul de organizare și de lucru. Potrivit lui, reorientarea portofoliului va afecta rezultatele pe termen scurt dar ar trebui să întărească firma și să ajute la revenirea pe creștere.

Ubisoft va închide studiourile din Halifax și Stockholm și va restructura echipele din Abu Dhabi, Helsinki și Malmö.

Compania spune că reducerile de costuri ar urma să aducă economii de 500 de milioane de euro.

Ubisoft are o prezență semnificativă în România prin filiala locală Ubisoft România, care operează studiourile din București și Craiova. Potrivit Ziarului Financiar, grupul francez are aproximativ 1.600 de angajați în România,