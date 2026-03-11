O nouă ordine mondială. Două superputeri strâng legăturile economice

India și China își strâng legăturile economice. După șase ani de tensiuni crescute din cauza conflictului de la frontieră, cele două superputeri dau semne că vor să-și reseteze relațiile, potrivit CNBC. Crizele mondiale par să accelereze procesul care ar putea duce la o nouă ordine mondială, așa cum cred unii experți.

India a relaxat regulile de investiții pentru a permite investiții chineze limitate în fabricarea de componente electronice, bunuri de capital și celule solare. De asemenea, a fost redusă birocrația astfel încât investițiile minoritare ale entităților chineze în afacerile indiene vor fi procesate în termen de 60 de zile. Totodată, companiile chineze care achiziționează 10% din acțiunile unor afaceri indiene nu vor necesita aprobarea guvernului din India.

Decizia a fost luată de guvernul indian și a fost anunțată prin intermediul unui comunicat de presă.

Cele două superputeri au lucrat la îmbunătățirea relațiilor bilaterale începând de anul trecut. După ce SUA au impus tarife de 50% Indiei în august anul trecut, prim-ministrul indian Narendra Modi a făcut prima sa vizită în China în șapte ani pentru a participa la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai.

De atunci, cele două țări au luat mai multe măsuri menite să normalizeze relațiile, inclusiv reluarea zborurilor și retragerea trupelor la frontieră. Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a declarat duminică că New Delhi și Beijing ar trebui „să își susțină reciproc președinția BRICS în următorii doi ani” pentru a „aduce o nouă speranță în Sudul Global”.