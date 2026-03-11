Cum reușește Spania să țină sub control facturile la energie, chiar dacă gazul se scumpește

Începând cu 2019, Spania și-a dublat capacitatea de producție din energie eoliană și solară. Au fost adăugate peste 40 de gigawați de capacitate nouă. Euronews arată că ritmul investițiilor a fost depășit în Uniunea Europeană doar de Germania, a cărei piață energetică este însă de două ori mai mare. Această expansiune a făcut ca prețul electricității din Spania să fie mult mai puțin influențat de fluctuațiile pieței de gaze naturale.

Dependența mai mică de gaze reduce impactul crizelor energetice

Potrivit unui raport publicat de think-tank-ul energetic Ember, dezvoltarea energiei eoliene și solare a redus cu 75% influența centralelor pe combustibili fosili asupra prețului electricității în Spania din 2019 până în prezent. Astfel, orele în care prețul electricității este determinat de costul gazului s-au redus mult mai rapid decât în țări dependente de gaze, precum Italia sau Germania.

Creșterea prețului gazului cu peste 55% în prima zi a conflictului cu Iranul a demonstrat cât de vulnerabile sunt economiile dependente de combustibili fosili.

Facturi mai mici pentru consumatori

Investițiile în energie regenerabilă au avut un impact direct asupra facturilor plătite de gospodării. Între 2020 și 2024, Spania a redus mai mult decât orice alt stat din UE factura pentru importurile de energie din sectorul electric, evitând importul a 26 de miliarde de metri cubi de gaze, în valoare de aproximativ 13,5 miliarde de euro. Dacă în 2019 Spania avea unele dintre cele mai mari prețuri la electricitate din Europa, în 2026 țara se numără printre cele cu cele mai mici tarife.

Un model pentru reducerea dependenței de combustibili fosili

Experții spun că situația actuală arată riscurile dependenței de combustibili fosili importați din regiuni instabile. Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat că sistemul energetic global rămâne vulnerabil la conflicte, deoarece producția de combustibili fosili este concentrată în câteva regiuni ale lumii.

În același timp, Spania continuă să investească în tranziția energetică, însă specialiștii spun că este nevoie de mai multe capacități de stocare a energiei, inclusiv baterii, pentru a valorifica pe deplin energia produsă din surse regenerabile.