Prima pagină » Știrile zilei » Salvamont România: Peste 120 de apeluri de urgență în ultimele 24 de ore

Salvamont România: Peste 120 de apeluri de urgență în ultimele 24 de ore

Salvamont România a înregistrat, în ultimele 24 de ore, un număr ridicat de solicitări de urgență în zona montană. Dispeceratul a fost sunat de 121 de ori, fiind salvate 123 de persoane în urma intervențiilor.
Salvamont România: Peste 120 de apeluri de urgență în ultimele 24 de ore
Sursa foto: Facebook/Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont
Radu Mocanu
11 ian. 2026, 08:53, Social

Zi de foc pentru salvamontiștii din întreaga țară solicitați să intervină la un număr îngrijorator de mare de evenimente montane, record nedorit al acestui sezon de iarna. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 121 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Salvamont România. 

În urma acestor intervenții, salvamontiștii au reușit să salveze 123 de persoane aflate în dificultate pe munte. 

Dintre acestea, 61 au necesitat transport medicalizat și au fost duse la spital cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont, în timp ce celelalte persoane au fost transportate de către apropiați.

Salvamontiștii au anunțat și că au mai preluat 41 de solicitări pentru informații și recomandări privind traseele turistice montane. 

Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, se arată în  încheierea mesajului. 

Recomandarea video

ANALIZĂ Trei ani în fruntea DNA, bile negre, bile albe / EXCLUSIV Șeful DNA, Marius Voineag: Am făcut dosarele Coldea, Iulian Dumitrescu, Buzatu, Piedone
G4Media
Scandalul acordului UE-Mercosur. Ce pierde și ce câștigă România? Cum va juca țara și ce va exporta? Un fermier și trei economiști răspund
Gandul
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Cancan
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Libertatea
Rețeta ciorbă „comunistă” de pește | Cum se gătește ciorba preferată a lui Nicolae Ceaușescu
CSID
Impozitul auto rămâne neschimbat în 2026. Guvernul ignoră anomaliile semnalate de șoferi
Promotor