TikTok în pericol. Ce acord au semnat reprezentanții companiei pentru a evita blocarea rețelei

Pentru a evita o interdicție în Statele Unite, reprezentanții TikTok au semnat un acord de creare a unei societăți mixte chinezo-americane. Majoritatea va fi formată din investitori americani. Grupul chinez ByteDance, proprietarul TikTok, va deține aproape 20% din noua entitate, potrivit Le Figaro.

TikTok a semnat acordul de creare a unei societăți mixte pentru a respecta condiția pusă de Administrația Trump. Informația apare într-un memoriu intern al șefului rețelei de socializare chineze, citat joi de publicațiile americane Axios și Bloomberg. Platforma a inițiat această transformare pentru a evita interzicerea în Statele Unite ale Americii.

Noua societate va „opera ca o entitate independentă cu autoritate asupra protecției datelor” utilizatorilor americani, „securității algoritmilor și moderării conținutului”, conform memoriului.

Totuși, TikTok va păstra controlul în Statele Unite asupra serviciilor sale responsabile pentru activitățile sale comerciale precum publicitatea, vânzările online și comunicarea. De asemenea, chinezii vor controla „interoperabilitatea globală” a rețelei de socializare.