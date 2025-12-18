Negocieri între SUA și Rusia la Miami privind războiul din Ucraina în acest weekend

Emisarii lui Donald Trump le vor prezenta oficialilor ruși concluziile celei mai recente runde de discuții, în condițiile în care Moscova nu și-a schimbat semnificativ poziția, afirmă surse citate de Politico.

Discuții SUA–Rusia privind Ucraina

Delegația rusă ar urma să îl includă pe Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei, potrivit uneia dintre sursele citate.

Din partea Statelor Unite, sunt așteptați să participe emisarul special al administrației Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui, Jared Kushner.

La începutul acestei săptămâni, Witkoff și Kushner au purtat discuții-maraton la Berlin cu oficiali ucraineni și europeni, pentru a ajunge la un acord privind garanțiile de securitate ale SUA pentru Kiev, concesiile teritoriale și alte aspecte.

Washingtonul a oferit o promisiune de apărare mutuală similară celei acordate statelor membre NATO, în timp ce Ucraina a renunțat la solicitarea de a adera imediat la Alianța Nord-Atlantică.

Oficiali ai administrației Trump consideră că Rusia va accepta, într-un acord final, garanții de securitate occidentale și aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Cu toate acestea, președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu a dat miercuri niciun semn că ar fi renunțat la dorința de a pune practic capăt existenței Ucrainei ca stat suveran.

Adresându-se unor oficiali de rang înalt din domeniul apărării, la Moscova, Putin a declarat că Rusia nu va renunța la misiunea sa de a „elibera pământurile sale istorice” și a prezis că „porcii” europeni care susțin Kievul vor pierde, în cele din urmă, puterea.