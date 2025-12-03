Beretta vrea sa aducă transfer de tehnologie în România. Ce arată negocierile

Conform propunerii înaintate, Beretta se angajează să localizeze integral în România fabricarea a trei tipuri de armament esențial: pușca de asalt model NARP calibrul 5,56, pistolul semiautomat APX de 9×19 mm și lansatorul de grenade de 40 mm.

Pentru alte categorii de armament, precum mitralierele ușoare (calibrele 5,56 și 7,62) și puștile de precizie (calibrul 7,62), planul inițial prevede o producție parțială pe teritoriul național. Cu toate acestea, oferta lasă deschisă posibilitatea unui transfer tehnologic integral în urma unor negocieri viitoare.

De ce România este vizată: programul SAFE şi politicile de „localizare”

Contextul strategic al acestei oferte este aliniat cu politica Guvernului de la București. Acesta urmărește transformarea României dintr-un simplu importator de tehnică militară într-un producător capabil. Obiectivul declarat de secretarul de stat responsabil de programul SAFE este stimularea economiei prin crearea de locuri de muncă și dezvoltarea lanțurilor valorice naționale. În plus, producția internă garantează sustenabilitatea pe termen lung prin mentenanță locală. Dar mai important, consolidează independența operațională a țării – un factor vital în actualul climat de securitate regională.

În ceea ce privește implementarea, discuțiile vizează direct unități de producție românești. Uzina Mecanică Cugir a fost menționată ca prim centru pentru asamblarea sub licență a loturilor inițiale de puști și pistoale. Ministerul Economiei a confirmat în 2024 că uzina era deja pregătită pentru acest pas. Planul în lucru presupunând instalarea echipamentelor necesare până la finalul verii.

Oferta Beretta și Baza Industrială Europeană de Apărare

Oferta Beretta nu se limitează la asamblarea de piese, ci promite un transfer complet de tehnologie și know-how. Scopul final este integrarea României în Baza Industrială Europeană de Apărare. De asemenea se duc capacitățile locale de producție la standarde globale, asigurând astfel autonomia strategică și o bază industrială solidă pentru viitor, mai scrie Digi24.