UE are nevoie de o piață unică adevarată, altfel se sufocă singură, spune laureatul Premiului Nobel pentru Economie, Philippe Aghion

Philippe Aghion critică sistemul actual, pe care îl consideră paralizat de o suprareglementare redundantă. El evidențiază fenomenul de „gold-plating”, prin care statele membre adaugă propriile straturi de legislație peste normele comunitare. Astfel se sufocă inițiativa privată și dinamismul economic. „Nu avem o adevărată piață unică și este absolut necesar să o avem”, insistă Aghion. Opiniile sale rezonează cu avertismentele anterioare ale unor lideri precum Mario Draghi și Enrico Letta privind necesitatea unor schimbări radicale pentru a preveni „o agonie lentă” a continentului.

Philippe Aghion: Europa pedepsește eșecul și descurajează inovația

Un alt impediment major, conform lui Aghion, este cultura europeană care penalizează eșecul. Acesta ar trebui să fie perceput ca pe o etapă inevitabilă a procesului de inovare. „Trebuie să încurajăm eșecul, pentru că înseamnă că încerci să faci ceva nou”, explică el. Pentru a stimula inovația, este necesară o mobilizare mult mai curajoasă a capitalului, atât din partea investitorilor privați, cât și a instituțiilor financiare europene, către sectoarele cu risc ridicat și potențial inovator, a mai spus el pentru Euronews.

În concluzie, Aghion descrie Europa ca fiind un „gigant al reglementărilor, dar un pitic bugetar”, care investește insuficient în viitor. Soluția ar putea consta într-o simplificare drastică a normelor care blochează competiția. De asemenea, în alocarea unor investiții strategice substanțiale în domeniile cheie, o viziune fundamentată pe cercetările sale despre legătura directă dintre inovație și creșterea economică durabilă.