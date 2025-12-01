Prima pagină » Știrile zilei » Nicușor Dan, președintele României de Ziua Națională: Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani

Nicușor Dan, președintele României de Ziua Națională: Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj, la recepția organizată cu ocazia Zilei Naționale în care a a vorbit despre starea actuală a țării punctând atât provocările cu care se confruntă România, dar și progresele realizate.
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale: Nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale: Nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat
Stegarul Dac, proaspăt eliberat, s-a urcat pe o macara și strigă „Turul doi înapoi”. Mobilizare a echipelor de salvare
Stegarul Dac, proaspăt eliberat, s-a urcat pe o macara și strigă „Turul doi înapoi”. Mobilizare a echipelor de salvare
Mesajul lui Călin Georgescu, de la Alba Iulia: Astăzi nu simt bucurie, ci durere
Mesajul lui Călin Georgescu, de la Alba Iulia: Astăzi nu simt bucurie, ci durere
Românii din diaspora sărbătoresc Ziua Națională alături de țară
Românii din diaspora sărbătoresc Ziua Națională alături de țară
Pasagerii care au ajuns azi în Aeroportul Bacău au fost întâmpinați cu „Deșteaptă-te, române”
Pasagerii care au ajuns azi în Aeroportul Bacău au fost întâmpinați cu „Deșteaptă-te, române”
Radu Mocanu
01 dec. 2025, 18:27, Politic

„Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani. Și trăim mai bine decât mulți din oamenii din țări vecine nouă”, a spus, luni, șeful statului. 

Dan a recunoscut și provocările cu care se confrunta statul român: „România este o țară coruptă și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului român de a lupta cu corupția și mai au dreptate când sunt revoltați de faptul că oameni corupți vin și le dau lecții de moralitate la televizor. Totuși suntem mai puțin corupți decât acum 20 de ani”. 

Șeful statului a atras atenția și asupra problemelor din educație: „Avem multe zone de excelență în educație. Dar, în ansamblu, sistemul de învățământ este slab spre foarte slab”. 

Despre zona medicală, Nicușor Dan a precizat: „Sistemul sanitar este departe, foarte departe de unde ar fi putut să fie cu toți banii pe care noi toți i-am dus încolo. Dar vedem totuși primele corpuri noi de spital care sunt construite prin finanțare din PNRR”. 

„Avem o economie privată foarte dinamică și merituoasă care a reușit să dubleze PIB-ul României în 10 ani. Dar avem un deficit comercial foarte mare și nu avem în momentul ăsta o adevărată politică economică. Totuși, autoritățile statului au reușit să păstreze calendarul pentru aderarea la OCDE”, a declarat președintele, privind economia. 

 

Surpriză mare în topul țărilor recomandate pensionarilor. O țară iubită de români a urcat pe primul loc
G4media
Tânăra care gătește sute de porții de mâncare pentru copii și bătrâni. Ce a împins-o să facă un asemenea gest
Gandul
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Cancan
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport
„Avalanșă” de infractori români care au băgat frica în serviciile sociale din SUA. Fraude de sute de mii de dolari prin „skimming” și carduri clonate
Libertatea
Profeția cutremurătoare a lui Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025! Ce a prezis în catrenele sale
CSID
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Promotor