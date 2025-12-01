Pasagerii care au ajuns azi în Aeroportul Bacău au fost întâmpinați cu „Deșteaptă-te, române”

Membrii fanfarei militare din cadrul Garnizoanei Bacău i-au surprins pe pasagerii de la Terminalul Sosiri, unde au interpretat Imnul Național al României.

Alături de ei au cântat Camelia Hroștea și fiicele sale.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și de la Punctul de Trecere a Frontierei Bacău au interpretat vocal Imnul.

La sosirea în țară, pasagerilor le-au fost înmânate steaguri de către reprezentanții Garnizoanei Bacău, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, ai Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport „George Enescu” Bacău și ai Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău.

„Momentul emoționant a fost un cadou al oamenilor legii pentru toți românii sosiți în țară, de Ziua României”, transmite, luni, Poliția Bacău.