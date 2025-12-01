Prima pagină » Life-Inedit » Pasagerii care au ajuns azi în Aeroportul Bacău au fost întâmpinați cu „Deșteaptă-te, române”

Pasagerii care au ajuns azi în Aeroportul Bacău au fost întâmpinați cu „Deșteaptă-te, române”

Un moment plin de emoție a avut loc, luni, în Aeroportul Bacău. Pasagerii care au aterizat au fost întâmpinați de fanfara militară care a interpretat Imnul Național al României, cu ocazia Zilei Naționale.
Românii din diaspora sărbătoresc Ziua Națională alături de țară
Românii din diaspora sărbătoresc Ziua Națională alături de țară
Diana Buzoianu: Stop ipocriziei politice. Oamenii au nevoie de soluții, nu de manipulări
Diana Buzoianu: Stop ipocriziei politice. Oamenii au nevoie de soluții, nu de manipulări
Sorin Grindeanu atacă modul în care România a gestionat intrarea dronelor rusești în spațiul aerian
Sorin Grindeanu atacă modul în care România a gestionat intrarea dronelor rusești în spațiul aerian
Sorin Grindeanu, despre transparentizarea ajutorului acordat Ucrainei: Da, total. E absolut necesar
Sorin Grindeanu, despre transparentizarea ajutorului acordat Ucrainei: Da, total. E absolut necesar
Elena Lasconi atacă guvernul Bolojan: Este cel mai rău guvern din ultimii 35 de ani / De ce vrea să dea în judecată Executivul
Elena Lasconi atacă guvernul Bolojan: Este cel mai rău guvern din ultimii 35 de ani / De ce vrea să dea în judecată Executivul
Laura Buciu
01 dec. 2025, 08:00, Life-Inedit

Membrii fanfarei militare din cadrul Garnizoanei Bacău i-au surprins pe pasagerii de la Terminalul Sosiri, unde au interpretat Imnul Național al României.

Vezi galeria foto
27 poze

Alături de ei au cântat Camelia Hroștea și fiicele sale.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și de la Punctul de Trecere a Frontierei Bacău au interpretat vocal Imnul.

La sosirea în țară, pasagerilor le-au fost înmânate steaguri de către reprezentanții Garnizoanei Bacău, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, ai Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport „George Enescu” Bacău și ai Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău.

„Momentul emoționant a fost un cadou al oamenilor legii pentru toți românii sosiți în țară, de Ziua României”, transmite, luni, Poliția Bacău.