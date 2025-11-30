Diana Buzoianu: Stop ipocriziei politice. Oamenii au nevoie de soluții, nu de manipulări

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis duminică, într-o declarație publicată pe Facebook, că zeci de mii de locuitori din județele Prahova și Dâmbovița au fost expuși riscului de a rămâne fără apă potabilă din cauza lipsei de comunicare dintre autoritățile locale și structurile Apelor Române aflate în subordinea ministerului.

Buzoianu a declarat că s-a deplasat în Prahova, unde a convocat reprezentanți ai autorităților locale, primari și prefecți.

În urma discuțiilor, aceasta a afirmat că nu a existat o informare corectă și la timp privind pericolul care viza peste 100.000 de oameni.

Ministrul a precizat că, la nivelul Comitetului Național pentru Situații de Urgență, a fost deja luată decizia de a livra apă potabilă în localitățile afectate, după centralizarea urgentă a necesarului.

În ceea ce privește apa de la robinet, specialiștii au estimat un termen de 72 de ore de la scăderea turbidității sub pragul maxim pentru ca apa să poată fi tratată.

Buzoianu a subliniat că, pentru a evita astfel de situații în următoarele luni, autoritățile centrale și locale trebuie să identifice surse alternative de apă și să crească rezervele locale.

Ministrul a reacționat dur la acuzațiile lansate în spațiul public, pe care le-a catalogat drept „ipocrizie politică”.

Ea a respins afirmațiile potrivit cărora Ministerul Mediului ar fi exercitat presiuni pentru distribuirea apei nepotabile ca apă menajeră, explicând că a cerut doar clarificări privind diferențele de tratament între diverse zone din țară.

Potrivit acesteia, Direcțiile de Sănătate Publică au transmis că acest lucru nu este permis în situația din Prahova și Dâmbovița, iar ministerul a acceptat concluzia specialiștilor.

Buzoianu a criticat și reacțiile unor oficiali locali, inclusiv pe cea a președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, care a acuzat ministerul de neglijență.

Ministrul a afirmat că problemele conductei respective sunt cunoscute de ani de zile, iar companiile din subordinea Apelor Române au primit fonduri, dar nu au prioritizat investițiile necesare.

Discuția cu președintele CJ Dâmbovița s-ar fi încheiat tensionat, acesta susținând că s-a simțit „amenințat”.

„Oamenii trebuie să aibă acces la apă și trebuie să cunoască adevărul”, a transmis Buzoianu, adăugând că pozițiile călduțe ocupate politic la nivelul Apelor Române reprezintă o problemă sistemică. Ministrul a promis consecințe ferme și a spus că nu va tolera manipulari și blocaje instituționale.