George Simion îi cere demisia lui Ionuț Moșteanu în scandalul diplomei Ministrului Apărării. Care este poziția Guvernului

Președintele AUR, George Simion, îi solicită demisia imediată a ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, și spune că acesta „a mințit în acte oficiale ale statului român” în legătură cu studiile sale.

În comunicatul AUR, publicat miercuri, George Simion declară că „Ionuț Moșteanu trebuie să demisioneze urgent! De aproape 10 ani se perindă prin funcții înalte ale statului român cu o facultate neterminată și specializări inventate, schimbându-și biografia după interesul de moment. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a mințit în acte oficiale statul român, trecând în CV o facultate și o specializare inexistente, doar ca să poată prinde funcții bine plătite la stat”.

Partidul AUR susține că ministrul a trecut în mai multe documente că a absolvit Universitatea Athenaeum din București, specializarea Management, în perioada 1996-2000, deși instituția a transmis oficial că nu l-a avut pe Moșteanu ca student și că specializarea aceasta nu exista la acel moment.

După ce aceste informații au fost scoase la iveală, AUR a comunicat că ministrul a admis o „greșeală jenantă” și a prezentat o diplomă de la Universitatea Bioterra, emisă în 2015, la mulți ani după începutul facultății.

„Fix în perioada în care își cosmetiza astfel studiile, Moșteanu intra în guvernul tehnocrat, în decembrie 2015, ca și consilier de ministru și apoi secretar de stat la Transporturi, pe funcții pentru care erau obligatorii studiile superioare. În loc să declare proaspăta diplomă de la Bioterra, s-a prezentat în CV-uri ca absolvent «vechi» de Athenaeum, iar mai târziu a mutat și studiile la Bioterra în anii ’90, deși astăzi admite că a susținut licența abia în 2015. Este o jonglerie cinică cu anii și cu facultățile, care arată un tipar clar de fals și disimulare”, se mai arată în comunicat.

George Simion a declarat că Ionuț Moșteanu reduce totul la „o eroare” și că un șef al Apărării cu un CV incorect nu poate vorbi credibil despre onoare sau despre respectul pentru armată.

Partidul AUR a insistat în mod clar ca Ionuț Moșteanu să plece din funcția de ministru al Apărării cât mai curând.

„USR, partid care s-a lansat cu lozinca «fără penali» și «oameni competenți», își dă astăzi arama pe față: niciunul dintre miniștrii actuali ai USR nu are studii reale în domeniul pe care îl conduce și nici experiența necesară pentru acel portofoliu. Avem un guvern care predică meritocrația, dar livrează românilor miniștri cu facultăți inventate în CV, diplome întârziate și zero credibilitate”, a mai afirmat Simion.

Reacția Guvernului și explicațiile Ioanei Dogioiu

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a afirmat miercuri, după declanșarea scandalului, că situația pare să țină de „o eroare materială”: „Înţeleg că este vorba de ceea ce s-ar numi o eroare materială”.

Ioana Dogioiu a mai declarat că nu a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre cazul care îl implică pe Ionuț Moșteanu.

„Nu am discutat acest aspect cu domnul premier, deocamdată cel puţin, am văzut doar ceea ce a comunicat public domnul Moşteanu. Înţeleg, din postarea domniei sale, că este vorba de ceea ce s-ar numi o eroare materială, adică în CV-ul respectiv, în loc să treacă Facultatea Bioterra, pe care o terminase cu licenţă, conform diplomei, cu un an înainte de redactarea CV-ului, a trecut Atheneum. De ce s-a întâmplat asta, nu ştiu, nu am detalii. Dar din CV am observat că data finalizării studiilor este certă, din postarea pe care a făcut-o şi din datele de pe diplomă, şi anume 2015, la Bioterra, cu specializarea pe inginerie. CV-ul înţeleg că este din 2016, dacă am datele corecte. Deci pare, nu dau eu verdicte, dar pare o eroare materială acolo”.

Ea mai declarat că înțelege „că a fost o eroare, mai multe decât a comunicat domnul ministru Moşteanu eu nu am comunicat şi nu am discutat acest subiect cu domnul premier”.

Moșteanu, cu CV-ul la control

O anchetă publicată de Libertatea prezintă detalii despre CV-urile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, din perioada în care ocupa funcții în Ministerul Transporturilor și în companii de stat.

La acel moment, aceste posturi cereau studii superioare pentru a fi eligibil de poziția respectivă. În primul CV din acea perioadă apărea o diplomă de la Universitatea Athenaeum, instituție care a comunicat că Moșteanu „nu a fost niciodată student” acolo.

Documentul respectiv era singura dovadă de studii superioare prezentată atunci.

Investigația arată că, ulterior, ministrul a modificat CV-ul și a trecut studii la Bioterra, cu finalizare în 2015. Agenția de presă Libertatea a mai precizat că diploma nu figura în documentele oficiale din perioada în care Moșteanu ocupa funcții publice și că ziarul nu a primit o copie a acesteia.

În plus, între februarie și iunie 2016, Ionuț Moșteanu ar fi ocupat ilegal funcția de membru în Consiliul de Administrație al TAROM, fiindcă legea cerea, la vremea respectivă, o diplomă universitară.

Declarațiile Dianei Buzoianu despre subiect

Pe această temă, ministra Mediului Diana Buzoianu, a afirmat miercuri că Ionuț Moșteanu și-a prezentat diploma fără probleme și că „a venit asumat și a explicat absolut toate lucrurile”.

Poziția ministrei pe subiect este că orice persoană care încearcă să aducă schimbări pozitive în România ajunge țintă pentru atacuri.

În cadrul conferinței de presă de după ședința de Guvern, Diana Buzoianu a declarat: „Domnul Ionuţ Moşteanu, în primul rând, a putut să-şi pună diploma. A putut să-şi pună o diploma. Eu sunt convinsă că întrebările pe care le aveţi pentru domnul Moşteanu, puteţi să le puneţi domnului Moşteanu, dar eu, personal, cred că absolut toate studiile care pot fi arătate pe Facebook, şi da, a venit asumat şi a explicat absolut toate lucrurile care au fost obiectul întrebărilor de-a lungul timpului, a dat toate detaliile şi toate informaţiile”.

Ministra a punctat și realizările recente ale colegului său din Ministerul Apărării. Potrivit ei, „mai important decât orice este inclusiv ce s-a făcut în ultimul timp, la Ministerul Apărării”.

Buzoianu a spus că modul de gestionare a fondurilor din programul SAFE demonstrează, de fapt, că în minister există competență și că studiile prezentate există.

„Dacă este să ne uităm numai la cum au fost gestionate fonduri uriaşe, mai ales prin programul SAFE, ne dăm seama că este nevoie acolo de competenţă şi că există competenţă. Şi există aceste studii”, a spus Buzoianu.

„Eu sunt convinsă că oamenii care astăzi vor să facă reforme sau vor să schimbe lucruri în bine pentru România, vor fi atacaţi. (…) Acum nu pot să zic eu exact din ce direcţii vor fi atacaţi, dar sunt absolut convinsă şi văd şi eu pe zona de mediu, cu cât încercăm să rezolvăm mai multe probleme, cu atât sunt anumite persoane mai supărate. Dar este bine că politica publică nu se face pentru grupuri de interese, ci cu gândul la interesul public”, a mai spus aceasta.