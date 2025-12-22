Prima pagină » Politic » George Simion, la moțiunea împotriva ministrului Justiției: „vor să controleze Justiția pe mai departe”

George Simion, la moțiunea împotriva ministrului Justiției: „vor să controleze Justiția pe mai departe”

Liderul AUR, George Simion, a susținut luni un discurs în Camera Deputaților, în timpul dezbaterii moțiunii simple depuse de AUR împotriva ministrului Justiției.
„USR astăzi nu votează contra ministrului Justiției al PSD. Ministrul Justiției al PSD și al USR. USR-ul este la guvernare cu PSD-ul. Iar PSD-ul este la guvernare cu USR-ul”, a spus George Simion de la tribuna Parlamentului.

De asemenea, George Simion a criticat modul în care a fost abordată tema Justiției în ultimele săptămâni.

„Toată lumea, mânuțele sus, facem o coreografie cu Declic și cu Funky Citizens împotriva Justiției. Pentru că tot acest circ făcut în ultimele trei săptămâni de voi a fost, de fapt, un teatru ieftin pentru cine controlează Justiția”, a spus liderul AUR.

El a afirmat că cetățenii nu își găsesc dreptatea în instanțe și că nu au fost luate măsuri pentru îmbunătățirea funcționării Justiției.

„Pentru celeritate nu ați făcut nimic, pentru predictibilitate nu ați făcut nimic”, a declarat Simion, adăugând că PSD și USR „au condus Justiția” fără a rezolva aceste probleme.

„Măștile au căzut, acești circari de doi lei nu vor independența Justiției. Vor să controleze Justiția pe mai departe, eventual cu domnul Florian Coldea la butoanele coridoarelor”, a afirmat liderul AUR.

Moțiunea simplă inițiată de AUR îl vizează pe ministrul Justiției, Radu Marinescu.

