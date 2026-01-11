Șefa Curții de Apel București: Legile Justiției, așa cum ele au fost adoptate în anul 2022, nu trebuie schimbate

Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, a spus, duminică seara, la Antena 3 CNN, că activitatea DNA s-a normalizat și că a dispărut „spectacolul mediatic”.

„Ceea ce pot să constat și poate să constate întreaga lume, întreaga țară, este că a dispărut acest spectacol mediatic, a dispărut spectacolul cătușelor, ceea ce înseamnă o normalizare a activității DNA-ului, a acestei structuri de parchet. De ce? Pentru că este foarte clar specificat în codul de procedură penală că urmărirea penală este nepublică. Așa încât, nu pot să fac aprecieri cu privire la eficiența activității DNA, dar pot cu certitudine să afirm că suntem într-o stare, în actuala situație, în actuala conjunctură, suntem într-o stare de normalitate”, a afirmat Liana Arsenie.

Ea a fost întrebată dacă trebuie schimbate Legile Justiției.

„Cu certitudine, Legile Justiției, așa cum ele au fost adoptate în anul 2022 nu trebuie schimbate. Dacă putem să îmbunătățim, da, dar nu schimbat în maniera în care se pretinde de un grup restâns de judecători și procurori”, a răspuns șefa Curții de Apel București.

Rugată să dea un exemplu de ce ar putea fi îmbunătițit, Liana Arsenie a spus: „Mă gândesc, din perspectiva promovării în funcțiile de conducere, spre exemplu, vicepreședinții să promoveze pe bază de concurs, pe bază de examen”. Ea spune că în acest fel s-ar îmbunătăți managementul în instanțe.