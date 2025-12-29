George Simion, reacție la amânarea CCR: Ce pretenții să avem de la un stat capturat, putred și corupt?

Ședința de luni s-a încheiat fără decizie, deoarece doar cinci dintre cei nouă judecători au fost prezenți, împiedicând continuarea deliberărilor. Legea aflată în discuție vizează reformarea sistemului de pensii speciale pentru judecători și procurori, inclusiv creșterea vârstei de pensionare și plafonarea pensiilor, măsuri contestate de magistrați.

Reacția liderului AUR, George Simion, a fost dură. Acesta a acuzat CCR că funcționează într-un „stat capturat, putred și corupt” și a lansat apelul „HAI LIBERTATE!”, criticând modul în care instituțiile statului gestionează reforma pensiilor magistraților.

Simion a plasat amânarea deciziei CCR într-un context mai larg de nemulțumire față de funcționarea statului și independența instituțiilor publice.

Următoarea ședință a CCR este programată pentru 16 ianuarie 2026, când judecătorii vor relua deliberările asupra constituționalității legii pensiilor magistraților.