Tudorel Toader, reacție la amânarea CCR: Este un cumul de factori. Legea prezintă o deosebită importanță

De ce se amână verdictul?

„Proiectul de lege adoptată și supusă controlului de constituționalitate prezintă o deosebită importanță, un impact social, un impact public major, poate chiar și un impact financiar”, a spus fostul ministru despre amânarea repetată a Curții Constituționale.

El a subliniat că CCR a acordat un termen pentru aprofundarea documentării, deși în trecut solicitări similare ale unor judecători nu au fost acceptate. „Mai înseamnă și altceva, că în precedent, celor trei judecători care au solicitat un nou termen pentru aprofundarea documentării, nu li s-a acordat acel termen, deși legea 47/92 spune că trebuie acordat. Observăm că de data aceasta a mai venit e adevărat și o expertiză de la Înalta Curte, autoarea criticii de neconstituționalitate, și s-a acordat un termen pentru aprofundarea documentării. Ceea ce înseamnă că de data aceasta s-a acordat termenul pe care anterior a fost refuzat, deși legea îl prevede”, a mai declarat Tudorel Toader.

Fostul ministru a atras atenția asupra tensiunilor pe care le-a creat aceasta lege: „Pe de altă parte, s-a creat atâta animozitate în jurul acestei legi, s-au creat atâtea așteptări, politicienii au făcut atâtea promisiuni, că dacă vin ei în 30 de zile vor desființa și vor remodela totul, ceea ce nu-i posibil. Au fost promisiuni electorale și de data asta caută să le împlinească față de alegător”.

Tudorel Toader a spus că amânarea reprezintă un cumul de factori, însă a precizat: „să sperăm că pe 11 februarie se va pronunța o decizie. Observăm că de data asta n-a mai zis nimeni că au lipsit patru judecători. Adică partea bună e că au venit, nu s-au obținut sau n-au refuzat să judece”.

Expertiza depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție

Despre expertiza depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție, fostul ministru a spus: „Orice act normativ nu poate fi adoptat fără un studiu de impact”, punctând că studiul nu este decisiv”, „lămuritor”.

Joi, Înalta Curte de Casație și Justiție a depus la CCR o expertiză care să prezinte impactul reformei pensiilor magistraților. Pensia de serviciu ar fi mai mică cu 36% pentru magistrații de la judecătorii și parchetele de pe lângă acestea, cu 35% pentru cei de la tribunale, cu 33% pentru magistrații de la curțile de apel și cu 51% în cazul judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție, potrivit expertizei.

Judecătorii s-au întrunit vineri, de la ora 10:00, pentru a lua o decizie asupra pensiilor magistraților. Totuși, CCR a amânat din nou pronunțarea unei decizii pentru data de 11 februarie 2026.