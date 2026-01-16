CCR amână din nou decizia privind reforma pensiilor magistraților. Noul termen, pe 11 februarie

Curtea Constituțională s-a întrunit vineri, de la ora 10:00, pentru a lua o decizie asupra pensiilor magistraților. Totuși, a amânat din nou să se pronunțe pe acest subiect. Judecătorii CCR se vor întruni, din nou, în data de 11 februarie 2026.

„Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de autorul sesizării în data de 15 ianuarie 2026 (expertiză contabilă extrajudiciară pro causa) și a unor prevederi legale incidente (art.211 alin.(6) din Legea nr.303/2022), în temeiul dispozițiilor art.57 și art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, Curtea Constituțională a decis amânarea pronunțării asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru data de 11 februarie 2026”, se arată în comunicatul de presă emis de CCR.

Informația vine în contextul în care joi, ÎCCJ a anunțat că a fost realizată și trimisă la CCR o expertiză care prezintă efectele legii pensiilor magistraților promovate de Guvern.

„Rezultatele expertizei sunt clare și fără echivoc: aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu. Toate calculele arată, pe toate ipotezele, așa cum vom prezenta, că pensia de serviciu va fi mai mică decât cea pe contributivitate”, notează comunicatul.

Pronunțarea a mai fost amânată de trei ori, pe 10, 28 și 29 decembrie 2025, ultimele două fiind cauzate de lipsa cvorumului.

Proiectul de reformă aflat în prezent în analiza CCR prevede modificarea modului de calcul al pensiei, aceasta urmând să reprezinte 55% din media indemnizațiilor brute încasate în ultimii cinci ani de activitate, cu un plafon de maximum 70% din ultima indemnizație netă.

Totodată, este propusă creșterea vechimii minime necesare pentru pensionare de la 25 la 35 de ani, precum și majorarea vârstei de pensionare până la 65 de ani.