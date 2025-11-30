Diana Buzoianu: Guvernul pregătește sprijin pentru localitățile din Prahova și Dâmbovița afectate de criza apei

Mai multe localități din Prahova și Dâmbovița au rămas duminică fără apă din cauza problemelor apărute la lacul de acumulare Paltinu.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că instituțiile statului vor strânge toate solicitările primăriilor și vor convoca o ședință a Comitetului Național pentru Situații de Urgență pentru a decide sprijinul oferit de Guvern.

Ministrul a explicat, într-o postare pe Facebook, că nivelul de turbiditate al apei este verificat din oră în oră. Imediat ce valorile revin în limite acceptabile, operatorul de apă va începe procesul de tratare, ce va dura 72 de ore.

Hidroelectrica va contribui prin asigurarea debitului necesar pentru tratare.

Diana Buzoianu a menționat și care vor fi intervențiile suplimentare. Operatorul de apă ESZ va începe marți lucrările pentru mărirea rezervelor locale de apă prin bazinul de apă curată.

„Pe termen mediu, lucrările care trebuie să fie realizate la Paltinu necesită coborârea nivelului apei sub un prag care va putea fi atins, cel mai probabil, în următoarele 6 luni. Experții din ședința de astăzi au menționat expres că aceste lucrări sunt critice pentru a asigura siguranța barajului și a populației în context de viituri și pentru alimentarea cu apă. În această perioadă este posibil să mai intervină situații similare precum cea din aceste zile, motiv pentru care este necesar ca toate autoritățile să aibă planuri realizate pentru suplimentarea rezervelor de apă. Autoritățile din subordinea Ministerului Mediului vor lucra alături de autoritățile de la nivel local în acest sens. În ceea ce privește analiza situației actuale, corpul de control al Ministerului Mediului a cerut deja informații și vom avea, zilele următoare, primele concluzii”, a explicat Diana Buzoianu.

Ministra Mediului a convocat duminică o ședință cu prefecții din Prahova și Dâmbovița, Daniel Nicodim și Marian Tănase, cu primari din zonele afectate și cu autoritățile responsabile.

Problema crizei de apă apare din cauza turbidității foarte mari a apei din Barajul Paltinu, ce a fost provocată de ploile puternice ce au avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică.