ANAR anunță noi date despre acumularea Paltinu și cere declararea stării de urgență / Mesajul Ministrei Mediului / Guvernul anunță sprijin pentru localități

UPDATE 17:50

În cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență care a avut loc astăzi, 30.11.2025, a fost dezbătută problema sistării furnizării apei și s-a hotărât ca ISU Prahova să asigure transportul apei menajere – interzisă consumului în localitățile afectate, utilizând cele 4 autocisterne de 9000 l din dotarea inspectoratului.

Potrivit ISU Prahova, locațiile în care va fi distribuită apa menajeră sunt stabilite de comun acord cu autoritățile locale, conform necesităților cunoscute de către acestea. Totodată, autoritățile locale asigură recipiente pentru stocarea apei și distribuirea acesteia către populație (așa cum am precizat, apa nu este destinată consumului).

Primele două autocisterne au început misiunea de distribuire a apei menajere în municipiul Câmpina și în orașul Băicoi.

UPDATE 16:20 Diana Buzoianu: Guvernul pregătește sprijin pentru localitățile din Prahova și Dâmbovița afectate de criza apei

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că instituțiile statului vor strânge toate solicitările primăriilor și vor convoca o ședință a Comitetului Național pentru Situații de Urgență pentru a decide sprijinul oferit de Guvern.

Ministrul a explicat, într-o postare pe Facebook, că nivelul de turbiditate al apei este verificat din oră în oră. Imediat ce valorile revin în limite acceptabile, operatorul de apă va începe procesul de tratare, ce va dura 72 de ore.

Hidroelectrica va contribui prin asigurarea debitului necesar pentru tratare.

Diana Buzoianu a menționat și care vor fi intervențiile suplimentare. Operatorul de apă ESZ va începe marți lucrările pentru mărirea rezervelor locale de apă prin bazinul de apă curată.

UPDATE 15:30 ANAR anunță noi date despre acumularea Paltinu și cere declararea stării de urgență

ANAR transmite o actualizare privind situația din acumularea Paltinu.

Nivelul apei a urcat de la cota 609 la cota 621, deci o creștere de aproximativ 12 metri. În acest interval s-a strâns un volum de peste 10 milioane de metri cubi de apă, de două sau chiar trei ori mai mult față de volumul care apărea în mod normal în cazul Q multianuale lunare.

În acest moment, eliberarea debitelor în aval se poate face numai prin centrala hidroelectrică, cu un debit maxim de 2 sau 3 metri cubi pe secundă.

Totuși, din cauza turbidității foarte ridicate, centralele au fost oprite câteva ore, existând risc de supraîncălzire. Nivelul mare al turbidității împiedică tratarea corectă a apei pentru consum.

Instituția reia recomandarea adresată DSP Prahova și altor autorități din județ privind furnizarea de apă pentru uz menajer în localitățile afectate, având în vedere situația critică.

ANAR solicită declararea stării de urgență pentru aplicarea rapidă a unor măsuri în sprijinul comunităților.

Pe baza evoluției vremii, a creșterii turbidității și a volumului redus din lac, autoritatea estimează că apa potabilă va putea fi furnizată din nou după minimum 72 de ore de la oprirea precipitațiilor.

În cadrul ședinței CJSU Prahova, unde au fost prezente Ministra Mediului, Diana Buzoianu și directorul general al ANAR, Florin Ghiță, s-a stabilit suplimentarea rezervoarelor destinate distribuției de apă potabilă pentru locuitorii din zonele afectate.

Diana Buzoianu despre situația gravă privind criza apei din Prahova: „Informaţiile care au ajuns la minister spuneau că în orice situaţie se va asigura apa potabilă”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a catalogat drept „de neacceptat” lipsa apei potabile pentru zeci de mii de consumatori din judeţul Prahova.

Situaţia gravă din regiune a apărut din cauza turbidităţii crescute a apei de la barajul Paltinu, unde se efectuează lucrări, iar condiţiile meteorologice au agravat problema.

„Informaţiile care au ajuns la Ministerul Mediului erau că «în orice situaţie vom asigura apa potabilă, nu există riscul de a nu asigura apa potabilă»”, a declarat ministrul.

Buzoianu a precizat că este necesar să fie analizat imediat dacă se îndeplinesc criteriile pentru declararea stării de urgenţă.

Într-o intervenție de duminică la Antena 3, ministra a fost întrebată despre eventuale ascunderi de informaţii privind criza apei. Diana Buzoianu a declarat că „toate autorităţile care au fost implicate nu au comunicat corect, nu au transmis informaţiile, nu au luat în calcul riscurile care urmau să aibă loc şi da, informaţiile care au ajuns la Ministerul Mediului erau că «în orice situaţie vom asigura apa potabilă, nu există riscul de a nu asigura apa potabilă»”.

UPDATE

Prefectul județului Dâmbovița, Marian Tănase, și prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, convoacă Comitetele Județene pentru Situații de Urgență ale celor două județe pentru a solicita Guvernului furnizarea de apă din rezervele statului către localitățile afectate de lipsa apei potabile.

Ședințele CJSU ale județelor vor fi urmate de o reuniune a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

Ministrul Afacerilor Interne se implică împreună cu prefecții pentru a rezolva această situație inacceptabilă, generată de Apele Române.

UPDATE Spitalul din Câmpina suspendă internările din cauza lipsei apei

Criza apei potabile afectează activitatea Spitalului Municipal Câmpina. Directorul medical al unității, chirurgul Călin Tiu, a declarat pentru Observatorul Prahovean că nu se mai fac internări, fiind primite doar urgențele majore.

În acest moment, la Spitalul Municipal, sunt internați 80 de pacienți.

Din cauza imposibilității de a efectua sterilizarea în unitatea sanitară, ca urmare a lipsei apei potabile, s-a decis ca, până la rezolvarea problemei, să nu se mai facă internări.

Pacienții vor fi mutați la SJU Ploiești, Spitalul de Pediatrie sau Maternitate, în funcție de situație.

Știrea inițială

Administrația Națională „Apele Române” a anunțat sâmbătă seară că acumularea Paltinu se confruntă cu o situație „critică”, generată de creșterile bruște de debite și turbiditatea foarte ridicată provocate de fenomene hidrologice severe aflate sub incidența Codului Portocaliu.

Din cauza valorilor care depășesc limitele admise pentru tratarea apei brute, alimentarea cu apă a fost oprită temporar în localitățile Câmpina, Cornu, Breaza, Bănești, Poiana Câmpina, Șotrile, Telega și Valea Doftanei, zone deservite de Stația de Tratare Voila.

Specialiștii Apelor Române și ai Hidroelectrica au intervenit pentru schimbarea filtrelor de la Barajul Paltinu, operațiune necesară pentru reluarea evacuării controlate a apei.

În urma lucrărilor, uzinarea a fost repornită cu un debit de aproximativ 2 m³/s, însă echipele monitorizează în continuare nivelurile foarte ridicate de turbiditate, pentru a stabili momentul în care apa brută poate fi tratată în parametri optimi.

La Prefectura Prahova are loc o coordonare permanentă a intervențiilor, sub supravegherea prefectului Daniel Nicodim, aflat în contact direct cu ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Între timp, operatorul Hidro Prahova distribuie apă potabilă din surse alternative prin rezervoare IBC și puncte suplimentare în localitățile afectate.

Apele Române recomandă reluarea furnizării apei în scop menajer, pentru utilități casnice și solicită autorităților județene să ia în calcul declararea unei situații de urgență, măsură care ar permite aprobarea distribuirii controlate a apei până la normalizarea parametrilor.

Instituția estimează că furnizarea apei potabile ar putea fi reluată la cel puțin 72 de ore după încetarea precipitațiilor, cu condiția reducerii turbidității la niveluri care permit tratarea în Stația Voila.

În teren, echipele ABA Buzău-Ialomița și SGA Prahova acționează pentru prevenirea blocajelor, degajarea grătarelor, manevrarea controlată a stavilelor și monitorizarea continuă a sectoarelor de râu cu risc ridicat.

„Gestionăm o situație critică și intervenim punctual acolo unde apar probleme. Toate echipele sunt în teren, iar obiectivul nostru este să protejăm comunitățile și infrastructura vulnerabilă”, a declarat Florin Ghiță, directorul general al Apelor Române, prezent la fața locului.