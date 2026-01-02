DSU: 11.000 de consumatori din Brașov, fără apă potabilă după un incident ecologic

„Departamentul pentru Situații de Urgență, prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Țara Bârsei» al județului Brașov, sprijină comunitățile afectate de sistarea furnizării apei potabile, în urma incidentului ecologic produs la sursa de captare”, precizează DSU.

Potrivit sursei citate, în orașul Victoria, echipajele ISU au intervenit cu prioritate pentru asigurarea apei potabile în instituțiile publice critice.

„A fost asigurat necesarul de apă potabilă pentru instituțiile publice critice, respectiv Căminul de Bătrâni, Spitalul Orășenesc Victoria și primăria. Astfel, au fost folosite două rezervoare, puse la dispoziție de Compania Apa Brașov, care au o capacitate a câte 1.000 de litri fiecare”, arată DSU.

Până în prezent, au fost distribuiți 4.000 de litri de apă potabilă, iar autoritățile locale din Ucea au solicitat pentru sâmbătă încă 2.000 de litri.

În localitatea Viștea, „necesarul de apă potabilă pentru populație este asigurat în acest moment prin grija autorităților locale, care monitorizează constant situația din teren”.

„Aproximativ 11.000 de consumatori sunt afectați în acest moment, din toate cele 4 localități”, mai precizează DSU.

Criza a apărut în urma unui accident rutier produs în 30 decembrie, în zona Arpașul Mare. „Deversarea de motorină din rezervorul autocamionului a poluat izvorul ce alimentează cele patru localități. De la momentul întreruperii alimentării cu apă, autoritățile locale au luat măsuri pentru asigurarea necesarului de apă potabilă populației afectate”, potrivit DSU.

„​Departamentul pentru Situații de Urgență, împreună cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, rămâne la datorie, oferind suport constant comunităților afectate”, mai arată sursa citată.