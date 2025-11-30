CNSU aprobă măsuri urgente pentru aprovizionarea cu apă potabilă în Prahova și Dâmbovița

Situație critică în județele Prahova și Dâmbovița. Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat, duminică, Hotărârea nr. 32, prin care se aprobă distribuirea din rezervele de stat a apei potabile și se dispun măsuri urgente pentru sprijinirea populației afectate.

Întreruperea alimentării cu apă a vizat 13 localități din Prahova și o localitate din Dâmbovița, cauzată de scăderea nivelului apei în acumularea Paltinu, datorată lucrărilor hidrotehnice, și de turbiditatea ridicată a apei, ca urmare a fenomenelor hidrologice.

Distribuirea apei potabile

Transportul apei potabile este asigurat de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS), cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Distribuția către populație se face prin autoritățile locale, asistate de inspectoratele județene pentru situații de urgență.

ANRSPS a început încărcarea apei în mijloacele de transport, iar livrarea în localitățile afectate este programată pentru această seară.

Măsuri suplimentare ale IGSU

IGSU a dispus mai multe măsuri pentru gestionarea situației:

dislocarea capabilităților de transport de apă potabilă către județele afectate;

asigurarea apei pentru unitățile sanitare din cele 14 localități;

suplimentarea capacității operatorului economic responsabil cu distribuția apei, folosind mijloace specifice IGSU.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și IGSU rămân mobilizate pentru sprijinirea comunităților afectate și monitorizarea situației.