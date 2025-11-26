Diana Buzoianu: „Gropile de gunoi nu respectă legea, iar România plătește prețul unui sistem care nu reciclează”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit miercuri la Digi24 despre situația serioasă a gestionării deșeurilor din România, după ce țara a ajuns pe ultimul loc în Uniunea Europeană la reciclare.

Nivelul actual de refolosire a deșeurilor este de doar 1,3%, mai mic decât cel din 2015 când era 1,7%, în timp ce câmpurile pline de gunoaie devin o imagine obișnuită.

Ministra Mediului a anunțat motivele pentru care România a regresat în ultimii zece ani, în loc să avanseze.

„În foarte multe locuri, obligațiile legale sunt pur și simplu ignorate. Am cerut un control tematic la toate gropile de gunoi și concluzia a fost una dureroasă. Majoritatea absolută a gropilor de gunoi nu respectă prevederile legale. Ajung acolo în proporții covârșitoare deșeuri nesortate, deșeuri care ar fi putut fi reciclate și care n-ar fi trebuit niciodată depuse la groapă”, a spus Buzoianu.

Ea a mai spus că lipsa sortării generează costuri uriașe pentru toată populația, deoarece România plătește anual zeci de milioane de euro în amenzi către Uniunea Europeană. Problema de fond este una economică, nu doar administrativă.

Depunerea deșeurilor nesortate este în continuare mai ieftină decât reciclarea, motiv pentru care multe primării evită investițiile în infrastructură de colectare și preferă să trimită totul la groapă, chiar dacă încalcă legea.

„Soluția este să înceapă să coste mai mult depunerea la groapa de gunoi a deșeurilor netratate și nesortate decât reciclarea. Nu există o baghetă magică”, afirmă Buzoianu.

Pentru a schimba situația actuală, Ministerul Mediului pregătește o campanie națională amplă de informare care va începe anul viitor. Buzoianu a anunțat că a reușit să salveze 19 milioane de lei din fonduri europene, bani care erau pe cale să fie pierduți, iar suma va fi folosită pentru o campanie de comunicare considerată „una dintre cele mai ambițioase” din ultimii ani.

„Lansăm anul viitor o campanie care, pentru prima dată, va include și o invitație clară de acțiune pentru operatori, primării și cetățeni”, a precizat ministra.