Bilanțul incendiului din Hong Kong urcă la 36 de morți și 279 de persoane dispărute

Bilanțul tragic al incendiului izbucnit miercuri într-un complex rezidențial din Tai Po, în nordul Hong Kong-ului, a urcat la 36 de morți, potrivit liderului administrației, John Lee.

Alte 279 de persoane sunt în continuare dispărute, iar 29 se află internate în spital, notează Associated Press.

Lee a declarat că incendiul a fost adus „sub control” puțin după miezul nopții, după ore de intervenții intense.

Inițial, autoritățile confirmaseră 13 decese, inclusiv un pompier, însă numărul victimelor a crescut pe măsură ce echipele de intervenție au reușit să pătrundă în clădirile afectate.

Peste 700 de persoane au fost evacuate, iar cel puțin 33 au fost rănite.

Incendiul, descris ca fiind cel mai grav din Hong Kong din ultimii aproape 30 de ani, s-a extins rapid la șapte dintre cele opt blocuri ale complexului, înalt de 32 de etaje și cu aproximativ 2.000 de apartamente.

Focul s-a propagat cu viteză pe schelele de bambus și plasele de protecție montate pe exteriorul clădirilor, alimentat și de rafalele de vânt.

Intervenția pompierilor a fost îngreunată de temperaturile extreme din interiorul blocurilor, dar și de prăbușirea elementelor de schelă.

„Este foarte dificil să intrăm în clădiri și să urcăm pentru operațiunile de salvare”, a declarat Derek Armstrong Chan, director adjunct al Serviciilor de Pompieri. La fața locului au fost mobilizate 128 de autospeciale și 57 de ambulanțe.

Autoritățile au ridicat nivelul de alertă la 5, cel mai ridicat, pe durata nopții.

Pompierii au primit „numeroase” apeluri de ajutor, iar unele persoane au rămas blocate în apartamentele lor ore la rând.

Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis condoleanțe familiilor îndoliate și a cerut intensificarea eforturilor pentru salvarea supraviețuitorilor.

Locuitorii din Tai Po au fost direcționați către adăposturi temporare.

O femeie evacuată a declarat pentru televiziunea locală TVB: „Am renunțat să mă mai gândesc la bunuri. Să-mi văd casa arzând a fost devastator”.