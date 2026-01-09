Furtuna a lovit 32 de localități din România. Zece persoane salvate din zăpadă

Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei, degajarea copacilor prăbușiți și salvarea persoanelor blocate.

Zece persoane salvate din zăpadă în Botoșani

Pe timpul nopții, zece persoane, printre care trei copii, au fost sprijinite de pompieri în județul Botoșani după ce au rămas înzăpezite cu autoturismele și nu și-au mai putut continua deplasarea.

În județul Hunedoara, salvatorii au acționat în localitatea Poienița Tomii cu o șenilată pentru preluarea unui pacient dependent de dializă și transportarea acestuia în regim de urgență la spital pentru administrarea tratamentului.

Copaci prăbușiți și mașini avariate

Pompierii au evacuat apa din 3 locuințe, 21 de curți, 14 beciuri și de pe 3 străzi. Au fost degajați 18 copaci și 2 stâlpi de electricitate prăbușiți, evenimente soldate cu avarierea a 6 autoturisme.

De asemenea, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la 4 imobile și pentru deblocarea a 6 autoturisme rămase înzăpezite sau ieșite în afara părții carosabile.

1.054 consumatori fără curent electric

Vineri dimineață, situația alimentării cu energie electrică indica avarii în 5 localități din 2 județe (Caraș-Severin și Dolj), fiind afectați aproximativ 1.054 consumatori finali. Echipele specializate acționează în teren pentru remedierea defecțiunilor.

Județele afectate de fenomenele meteo extreme sunt: Alba, Argeș, Botoșani, Caraș-Severin, Constanța, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman și Vâlcea.

69 de incendii în ultimele 24 de ore

Pe parcursul ultimelor 24 de ore, pompierii salvatori au gestionat 69 de incendii. Au derulat 311 intervenții pentru protecția comunităților, dintre care unele au presupus operațiuni de descarcerare. Au fost asigurate 1.455 de misiuni de asistență medicală de urgență.

Mai multe județe se află sub atenționare meteorologică până la ora 15.00. Situația este în dinamică și va fi atent monitorizată pentru dispunerea imediată a măsurilor necesare.