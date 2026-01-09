Prima pagină » Social » Furtuna a lovit 32 de localități din România. Zece persoane salvate din zăpadă

Furtuna a lovit 32 de localități din România. Zece persoane salvate din zăpadă

Intensificările puternice ale vântului, ninsorile și viscolul au produs efecte în 32 de localități din 15 județe și în municipiul București.
Furtuna a lovit 32 de localități din România. Zece persoane salvate din zăpadă
Andreea Tobias
09 ian. 2026, 09:11, Social

Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei, degajarea copacilor prăbușiți și salvarea persoanelor blocate.

Zece persoane salvate din zăpadă în Botoșani

Pe timpul nopții, zece persoane, printre care trei copii, au fost sprijinite de pompieri în județul Botoșani după ce au rămas înzăpezite cu autoturismele și nu și-au mai putut continua deplasarea.

În județul Hunedoara, salvatorii au acționat în localitatea Poienița Tomii cu o șenilată pentru preluarea unui pacient dependent de dializă și transportarea acestuia în regim de urgență la spital pentru administrarea tratamentului.

Copaci prăbușiți și mașini avariate

Pompierii au evacuat apa din 3 locuințe, 21 de curți, 14 beciuri și de pe 3 străzi. Au fost degajați 18 copaci și 2 stâlpi de electricitate prăbușiți, evenimente soldate cu avarierea a 6 autoturisme.

ISU Botoșani

De asemenea, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la 4 imobile și pentru deblocarea a 6 autoturisme rămase înzăpezite sau ieșite în afara părții carosabile.

1.054 consumatori fără curent electric

Vineri dimineață, situația alimentării cu energie electrică indica avarii în 5 localități din 2 județe (Caraș-Severin și Dolj), fiind afectați aproximativ 1.054 consumatori finali. Echipele specializate acționează în teren pentru remedierea defecțiunilor.

Județele afectate de fenomenele meteo extreme sunt: Alba, Argeș, Botoșani, Caraș-Severin, Constanța, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman și Vâlcea.

69 de incendii în ultimele 24 de ore

Pe parcursul ultimelor 24 de ore, pompierii salvatori au gestionat 69 de incendii. Au derulat 311 intervenții pentru protecția comunităților, dintre care unele au presupus operațiuni de descarcerare. Au fost asigurate 1.455 de misiuni de asistență medicală de urgență.

ISU Botoșani

Mai multe județe se află sub atenționare meteorologică până la ora 15.00. Situația este în dinamică și va fi atent monitorizată pentru dispunerea imediată a măsurilor necesare.

Recomandarea video

Liderul extremist George Simion participă la protestul organizat de Claudiu Târziu împotriva legii care sancționează faptele cu caracter fascist și legionar
G4Media
Patrick André de Hillerin revine în controversa avioanelor elvețiene: „Nu va fi ușor, Nicușor. Somn ușor”
Gandul
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Cancan
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport
Un bărbat din București s-a trezit cu un impozit de 800.000 de lei pentru un apartament cu trei camere în Colentina. Oficialii dau vina pe oameni că s-au grăbit să plătească
Libertatea
4 zodii care se vor îmbogăți în 2026. Experții în astrologie nominalizează nativii care se vor umple de bani anul acesta
CSID
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Promotor