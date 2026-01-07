Intervenție la Sărmaș după ce un incendiu a izbucnit la postul de poliție

Un incendiu a izbucnit la postul de poliție din localitatea Sărmaș. Focul a cuprins acoperișul și mansarda clădirii, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, transmite ISU Harghita.

La momentul intervenției, incendiul a fost adus sub control. În interior nu se aflau persoane, iar autoritățile confirmă că nu există victime.

Pentru stingerea focului au intervenit două echipaje de pompieri de la Garda de Intervenție Nr. 2 Toplița, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, alături de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Sărmaș. De asemenea, a fost cerut sprijinul unui echipaj de la S.C. Electrica.

Intervenția continuă, iar situația rămâne sub monitorizare.