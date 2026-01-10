Institutul Nobel anunță că Premiul Nobel pentru Pace nu poate fi transferat, după ce Machado a sugerat că l-ar oferi lui Trump

Institutul a transmis că hotărârea de acordare a unui Premiu Nobel este definitivă și nu poate fi contestată, potrivit statutelor Fundației Nobel.

De asemenea, comitetele care acordă premiile nu comentează acțiunile sau declarațiile laureaților după ce aceștia au primit distincțiile.

„Odată ce un Premiu Nobel este anunțat, el nu poate fi retras, împărțit sau transferat altora”, au declarat vineri Comitetul Nobel Norvegian și Institutul Nobel Norvegian. „Decizia este finală și rămâne valabilă pentru totdeauna”.

Luni, Machado, vorbind cu Sean Hannity la Fox News, a spus că oferirea premiului lui Trump ar fi un act de recunoștință din partea poporului venezuelean pentru îndepărtarea lui Nicolás Maduro, președintele țării, care a fost capturat săptămâna trecută de Statele Unite.

Trump, care și-a exprimat de mult timp interesul de a câștiga premiul, a spus că ar fi onorat să-l accepte dacă Machado i l-ar oferi în cadrul unei întâlniri planificate la Washington săptămâna viitoare.

Machado, fost membru al Adunării Naționale, a fost împiedicată de autoritățile de la Caracas să candideze la alegerile din Venezuela din 2024.

Machado l-a susținut pe Edmundo González Urrutia ca reprezentant al opoziției în alegerile din 2024, considerat de mulți drept câștigătorul scrutinului, deși președintele Nicolás Maduro și-a revendicat victoria.

Verificări ale buletinelor de vot efectuate de observatori independenți au arătat nereguli în rezultatele oficiale.