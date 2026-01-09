Luptătorii români de greco-romane se antrenează în zăpadă la Piatra Arsă

Antrenorul coordonator al lotului de lupte greco-romane, Alin Alexuc, a decis ca sportivii să se antreneze în condiții de iarnă cât mai dure, pentru a-și dezvolta rezistența și forța fizică.

„Ninge încontinuu aici. Nu mai pun la socoteală viscolul care-și face de cap. Este o perioadă de încărcare pentru noi deloc ușoară. Facem câte trei antrenamente pe zi. La înviorarea de la ora șapte dimineața avem primul antrenament afară – alergare în zăpadă cam jumătate de oră. De la ora zece urmează zilnic câte două ore de haltere. Apoi odihnă, iar după-amiaza antrenamentul de lupte câte două ore. Miercurea și sâmbăta seara avem recuperare – saună, bazin, masaj, iar duminica e liber. Nimeni nu spune că e ușor, dar doar așa ne putem lupta pentru medalii”, a declarat Alexuc.

Zăpada a devenit astfel cel mai greu adversar al luptătorilor, mai ales că antrenamentele includ și lupte în mijlocul stratului alb.

„Cred că și ursul ar fugi dacă ar fi aici să vadă cât e de greu. Dar până pe data de 31 ianuarie avem o lună de tras, ca la galere”, a mai spus antrenorul lotului de greco-romane.

Pregătirea nu se limitează doar la lupte în zăpadă, ci pune accent și pe forță și condiție fizică, prin antrenamentele cu haltere și alergări.

„În perioada asta mă interesează mult să fac încărcătură mare cu ei, cu halterele, dar și alergare pentru condiția fizică. Sunt elemente extrem de importante”, a explicat fostul mare luptător, care vizează medalii la competițiile europene și mondiale.