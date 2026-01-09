Prima pagină » Sport » Luptătorii români de greco-romane se antrenează în zăpadă la Piatra Arsă

Luptătorii români de greco-romane se antrenează în zăpadă la Piatra Arsă

Lotul național de lupte greco-romane se află în plin stagiu de pregătire la cabana Piatra Arsă, situată pe platoul Bucegilor, la 1.950 de metri altitudine, între Babele și Cota 2.000, unde zăpada ajunge uneori la înălțimi ce depășesc statura unui om.
Luptătorii români de greco-romane se antrenează în zăpadă la Piatra Arsă
Adrian Nicolae
09 ian. 2026, 15:01, Sport

Antrenorul coordonator al lotului de lupte greco-romane, Alin Alexuc, a decis ca sportivii să se antreneze în condiții de iarnă cât mai dure, pentru a-și dezvolta rezistența și forța fizică.

„Ninge încontinuu aici. Nu mai pun la socoteală viscolul care-și face de cap. Este o perioadă de încărcare pentru noi deloc ușoară. Facem câte trei antrenamente pe zi. La înviorarea de la ora șapte dimineața avem primul antrenament afară – alergare în zăpadă cam jumătate de oră. De la ora zece urmează zilnic câte două ore de haltere. Apoi odihnă, iar după-amiaza antrenamentul de lupte câte două ore. Miercurea și sâmbăta seara avem recuperare – saună, bazin, masaj, iar duminica e liber. Nimeni nu spune că e ușor, dar doar așa ne putem lupta pentru medalii”, a declarat Alexuc.

Zăpada a devenit astfel cel mai greu adversar al luptătorilor, mai ales că antrenamentele includ și lupte în mijlocul stratului alb.

„Cred că și ursul ar fugi dacă ar fi aici să vadă cât e de greu. Dar până pe data de 31 ianuarie avem o lună de tras, ca la galere”, a mai spus antrenorul lotului de greco-romane.

Pregătirea nu se limitează doar la lupte în zăpadă, ci pune accent și pe forță și condiție fizică, prin antrenamentele cu haltere și alergări.

„În perioada asta mă interesează mult să fac încărcătură mare cu ei, cu halterele, dar și alergare pentru condiția fizică. Sunt elemente extrem de importante”, a explicat fostul mare luptător, care vizează medalii la competițiile europene și mondiale.

Recomandarea video

Ce se știe despre racheta hipersonică Oreșnik, lansată de Rusia împotriva Ucrainei
G4Media
Cât costă un loc de veci în 2026. Tabel complet, pentru cele mai importante orașe din România
Gandul
Matei a murit la doar 14 ani, în mașina condusă de mama lui. În ce stare sunt ceilalți 3 frați, care se aflau cu ei în mașină?
Cancan
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea
Libertatea
Cine va încasa a 13-a pensie! Când o primesc pensionarii din România și cine este eligibil
CSID
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Promotor