Constantin Gâlcă a fost desemnat antrenorul etapei, după victoria Rapidului cu Dinamo

LPF a prezentat marți cel mai bun unsprezece al etapei a 28-a a Superligii:

Portar:

Mihai Popa (CFR 1907 Cluj) – Un transfer reușit! Prinde pentru a treia oară ,,Echipa etapei”.

Fundași:

Alexandru Pantea (FCSB) – A dominat flancul drept. A contribuit la două dintre golurile roș-albaștrilor.

Nikola Stevanovic (Universitatea Craiova) – S-a achitat excelent de sarcinile trasate de antrenor. A înscris pentru întâia oară în SuperLigă în tricoul alb-albaștrilor.

Vladimir Screciu (Universitatea Craiova) – A făcut un meci perfect. A fost ireproșabil în defensivă, dar și util în atac, el deschizând scorul în partida de la Slobozia.

Andrei Borza (FC Rapid) – A fost la înălțime pe toată durata meciului. A marcat golul care a deschis drumul Rapidului spre victorie.

Mijlocași:

Attila Csuros (FK Csikszereda Miercurea Ciuc) – A marcat în premieră pe prima scenă. Este unul dintre numele importante din istoria recentă a grupării ciucane.

Mouhamadou Drammeh (Universitatea Cluj) – Trece printr-o perioadă excelentă: a înscris pentru a patra oară în ultimele trei etape.

Darius Olaru (FCSB) – Implicat în majoritatea acțiunilor ofensive. A fost cel mai bun de pe teren.

Atacanți:

Lorenzo Biliboc (CFR 1907 Cluj) – Tânărul jucător al CFR-ului a marcat a treia etapă la rând și a ajuns la șase goluri în sezonul actual.

Jovo Lukic (Universitatea Cluj) – A punctat de două ori. Are 13 goluri marcate în ediția curentă, toate din acțiune.

Ricardo Matos (FC Argeș) – A marcat golul care a apropiat-o și mai mult pe FC Argeș de o calificare lăudabilă în play-off.

Antrenorul etapei:

Constantin Gâlcă (FC Rapid) – A pregătit excelent derby-ul bucureștean, la finalul căruia giuleștenii s-au bucurat de victorie.