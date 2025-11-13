Guvernul aprobă hotărârea prin care vor fi finanțate lucrările de ecologizare a unor iazuri

Guvernul României a adoptat hotărârea care permite finanțarea lucrărilor de ecologizare a mai multor iazuri de decantare miniere abandonate, unele dintre ele considerate surse majore de poluare pentru comunitățile din apropiere.

Potrivit Dianei Buzoianu, ministrul Mediului, proiectul este rezultatul colaborării dintre Ministerul Mediului și Ministerul Economiei. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) va asigura finanțarea, iar Ministerul Economiei va realiza efectiv lucrările.

„În doi ani, trei iazuri toxice lăsate în paragină de zeci de ani vor fi ecologizate. Direcționăm banii din Fondul pentru Mediu în investiții care chiar contează”, a declarat Buzoianu.

Lucrările finanțate vizează punerea în siguranță și ecologizarea iazurilor de decantare aferente unor perimetre miniere abandonate de peste trei decenii: Mina Certej – iazurile Valea Mireșului și Valea Mealu (județul Hunedoara), Mina Teliuc – iazurile nr. 1, 2 și 3 (Hunedoara) și Mina Baia Sprie -iazul Tăuții de Sus (Maramureș). Durata de implementare a proiectelor va fi între 12 și 24 de luni, în funcție de complexitatea lucrărilor și condițiile de mediu.

Finanțarea se acordă până la 31 decembrie 2028, sub formă de ajutor nerambursabil din Fondul pentru Mediu. România are zeci de situri industriale contaminate, moștenite din perioada exploatărilor miniere intensive. Multe dintre ele reprezintă un risc major pentru sănătatea oamenilor și pentru ecosisteme.

„Mai sunt mulți pași de făcut, dar eu mă bucur pentru acest proiect care va salva, la propriu, vieți”, a subliniat Diana Buzoianu.