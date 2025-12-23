Prima pagină » Știrile zilei » Guvernul actualizează regulile privind prevenirea neregulilor în utilizarea fondurilor europene și publice

Guvernul actualizează regulile privind prevenirea neregulilor în utilizarea fondurilor europene și publice

Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care urmărește consolidarea legislației privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene și a fondurilor publice, în acord cu noile reglementări naționale și europene.
Radu Mocanu
24 dec. 2025, 00:19, Politic

Noul act normativ actualizează legislația națională în domeniul gestionării fondurilor publice și europene, astfel încât aceasta să reflecte atât modificările apărute în reglementările interne, cât și evoluțiile prevederilor la nivelul Uniunii Europene. 

„Necesitatea modificărilor și completărilor aprobate prin acest act normativ se impune din perspectiva reducerii ratei de eroare reziduală sub 2%, calculată de Autoritatea de Audit și inclusă în Raportul anual de control, până la momentul transmiterii pachetului de asigurare prin sistemul electronic de schimb de date cu Comisia Europeană, astfel încât să fie asigurată admisibilitatea  conturilor de către Comisia Europeană”, se arată în comunicatul emis de Guvern.

Noile măsuri urmăresc prevenirea depășirii pragului de 2%, fie din eroare, fie din propagarea unei erori, fiind astfel instituit un mecanism funcțional care permite excluderea definitivă a cheltuielilor neconforme înainte de transmiterea declarației anuale a conturilor.

Guvernul subliniază că aceste modificări au scopul de „evitarea aplicării de corecții financiare la nivel de program” care să afecteze absorbția fondurilor europene. 

 

