Titlu apel: PR BI/P4/4.1/4.2/1/2025 - Apel dedicat transportului public curat Amplasament: Str. Cartierului, nr. 22, oraș Chitila, județ Ilfov
COMUNICAT DE PRESĂ - CENTRU MULTIMODAL AUTOBUZE ELECTRICE
1 – COMUNICAT DE PRESĂ – Începere 17.12.2025

Obiectivul general al proiectului consta in Îmbunătățirea şi modernizarea infrastructurii dedicate transportului public urban ecologic, prin realizarea unei autobaze pentru vehicule electrice în orașul Chitila, județul Ilfov, cu scopul de a sprijini tranziţia către un transport sustenabil şi eficient energetic.
Rezultate preconizate:
R1: Autobaza construită și funcțională, cu o capacitate de operare pentru minimum 21 de autobuze electrice.
R2: Facilități auxiliare operaționale în cadrul autobazei: clădire dispecerat, zone de parcare, zone tehnice, spălătorie, rampe de inspecţie etc.
R3: 4852244 utilizatori anuali ai transporturilor publice noi sau modernizate în primul an de operare a autobazei nou construite.
R4: Scădere a emisiilor GES cu minimum 4987 tone CO2 echivalent/an ca urmare a operarii autobazelor electrice gazduite de autobaza nou construita.

Valoarea totală a proiectului este de 40.222.991,10 lei (TVA inclus), din care:

• Valoarea eligibilă nerambursabilă de la Uniunea Europeană (FEDR) este de 39,20%: 15.767.412,51;
• Valoarea eligibilă nerambursabilă de la Bugetul Naţional este de 58,80%: 23.651.118,76 lei; 
• Valoarea eligibilă cofinanțată de la Bugetul Local este de 2%: 804.459,83 lei. 
Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul „Centru multimodal autobuze electrice”, persoana de contact este Dragomirescu Ştefan-Dragoş – manager de proiect, tel. (021) 436 37 09, int. 124, e-mail: [email protected]

