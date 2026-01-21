COMUNICAT DE PRESĂ – CENTRU MULTIMODAL AUTOBUZE ELECTRICE

1 – COMUNICAT DE PRESĂ – Începere 17.12.2025

Obiectivul general al proiectului consta in Îmbunătățirea şi modernizarea infrastructurii dedicate transportului public urban ecologic, prin realizarea unei autobaze pentru vehicule electrice în orașul Chitila, județul Ilfov, cu scopul de a sprijini tranziţia către un transport sustenabil şi eficient energetic.

Rezultate preconizate:

R1: Autobaza construită și funcțională, cu o capacitate de operare pentru minimum 21 de autobuze electrice.

R2: Facilități auxiliare operaționale în cadrul autobazei: clădire dispecerat, zone de parcare, zone tehnice, spălătorie, rampe de inspecţie etc.

R3: 4852244 utilizatori anuali ai transporturilor publice noi sau modernizate în primul an de operare a autobazei nou construite.

R4: Scădere a emisiilor GES cu minimum 4987 tone CO2 echivalent/an ca urmare a operarii autobazelor electrice gazduite de autobaza nou construita.

Valoarea totală a proiectului este de 40.222.991,10 lei (TVA inclus), din care: