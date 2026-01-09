Prima pagină » Politic » Bolojan: Investițiile publice din 2025 au atins „cel mai ridicat nivel din istoria postdecembristă”

Bolojan: Investițiile publice din 2025 au atins „cel mai ridicat nivel din istoria postdecembristă”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis, vineri, că investițiile publice realizate în 2025 au atins 137,5 miliarde de lei, reprezentând 7,2% din PIB, cel mai ridicat nivel nu doar din ultimii cinci ani, „ci din istoria postdecembristă a României”.
Alexandra-Valentina Dumitru
09 ian. 2026, 14:45, Politic

„Investițiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB. Este cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României. Din totalul investițiilor publice de anul trecut, 77,4 miliarde de lei, adică 56%, reprezintă fondurile europene”, a spus Bolojan.

Prim-ministrul a detaliat structura investițiilor: „În primele 6 luni ale lui 2025, din investiții de 50,4 miliarde lei, 18,8 miliarde lei erau asigurate din fonduri europene. În ultimele 6 luni ale anului 2025 investițiile au fost de 87,1 miliarde lei, din care 58,6 miliarde lei au fost fonduri europene”.

Bolojan a explicat că investițiile au fost posibile datorită utilizării eficiente a fondurilor europene, programării bugetare riguroase, asigurării resurselor necesare, prioritizării investițiilor europene și adoptarea reformelor care au facilitat accesul și utilizarea acestor finanțări.

Premierul a mulțumit echipei guvernamentale și tuturor celor implicați.

„Este rezultatul unui efort de echipă. Mulțumesc colegilor din guvern și ministere, ADR-urilor, autorităților locale, beneficiarilor privați, constructorilor, proiectanților, consultanților și tuturor celor care au contribuit la realizarea acestor investiții pentru modernizarea României”.

