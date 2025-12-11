Guvernul a adoptat proiectele de lege ce includ măsuri pentru prevenirea violenței și hărțuirii la locul de muncă

UPDATE

Guvernul României a adoptat joi, în cadrul ședinței de Guvern, proiectul de lege pentru schimbarea Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii.

În cazul proiectului de lege privind securitatea și sănătatea în muncă, legea a fost modificată astfel încât angajatorii să fie obligați să prevină mai clar violența și hărțuirea la locul de muncă. Noile reguli cer firmelor să:

adopte o politică internă împotriva violenței și hărțuirii, care să includă un sistem confidențial prin care angajații pot raporta problemele

introducă în regulamentele interne reguli clare pentru prevenirea violenței, hărțuirii și a riscurilor psihosociale

analizeze și evalueze riscurile împreună cu sindicatele sau reprezentanții angajaților

informeze și instruiască angajații despre riscurile care pot duce la violență sau hărțuire și despre măsurile de protecție, precum și despre drepturile și obligațiile lor

stabilească mecanisme interne confidențiale de raportare

Angajatorii vor avea 90 de zile după publicarea legii în Monitorul Oficial ca să își actualizeze regulamentele și procedurile. Dacă nu respectă noile obligații, pot primi amenzi între 3.500 și 7.000 de lei. Proiectul va merge în Parlament pentru dezbatere și aprobare.

În cazul proiectului de lege pentru modificarea Codului Muncii, Guvernul vrea să actualizeze Codul Muncii pentru a defini ce înseamnă violență și hărțuire în relațiile de muncă și pentru a stabili principii care să prevină astfel de situații.

Proiectul extinde și zonele considerate „spații asociate locului de muncă”, ceea ce înseamnă că protecția angajaților se aplică și în:

toate spațiile publice sau private unde se desfășoară activități de muncă

locurile puse la dispoziție de angajator pentru odihnă, masă, grupuri sanitare sau vestiare

deplasările în interes de serviciu, cursurile, instruirile sau alte activități legate de job

comunicările online care au legătură cu munca

Proiectul va fi trimis în Parlament pentru dezbatere și vot.

În cazul proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 108/1999 privind Inspecția Muncii, Guvernul propune extinderea atribuțiilor inspectorilor de muncă astfel încât aceștia să poată investiga mai eficient cazurile de violență și hărțuire, pentru a proteja mai bine angajații.

Dacă un angajat face o sesizare privind discriminarea sau hărțuirea, inspectorii vor putea dezvălui identitatea acestuia în timpul verificărilor, dar numai dacă persoana își dă acordul.

Decizia a fost discutată și acceptată într-un grup de lucru coordonat de Guvern, în care au participat reprezentanți ai instituțiilor publice, sindicatelor, patronatelor și unor organizații neguvernamentale.

Legea este completată pentru a respecta cerințele Convenției Organizației Internaționale a Muncii privind eliminarea violenței și hărțuirii în mediul profesional, document ratificat de România.

Convenția definește „lumea muncii” într-un sens larg, care include deplasările, formarea profesională, evenimentele și comunicările digitale, nu doar locul fizic de muncă. De aceea, termenul „la locul de muncă” este înlocuit cu „în legătură cu munca”, ceea ce permite investigarea situațiilor apărute și în afara biroului, cum ar fi telemunca sau deplasările de serviciu.

Proiectul va merge în Parlament pentru dezbatere și vot.

Știrea inițială

Guvernul României anunță o agendă încărcată pentru ședința de joi.

Sunt prevăzute în dezbatere proiecte care vizează actualizarea legislației privind prevenirea hărțuirii și violenței la locul de muncă, reorganizarea Gărzii de Mediu și aprobarea depășirii unor limite de plăți la Senatul României, Ministerul Energiei și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Proiectul care modifică Legea securității și sănătății în muncă 319/2006 introduce obligații suplimentare pentru angajatori în direcția prevenirii violenței și hărțuirii în toate formele lor.

Documentul care va fi discutat include sancțiuni contravenționale între 3500 și 7000 de lei pentru nerespectarea acestor obligații.

Modificările propuse pentru Codul muncii clarifică noțiunile de violență și hărțuire în relațiile de muncă și definesc principii generale de protecție la locul de muncă.

Proiectul extinde protecția angajaților în mai multe tipuri de activități și introduce sancțiuni cu rol disuasiv, astfel încât drepturile salariaților să rămână protejate.

Controlul aplicării acestor reguli revine Inspecției Muncii.

Un alt proiect modifică Legea 108/1999 privind organizarea Inspecției Muncii și stabilește că inspectorii nu au obligația de a păstra confidențială identitatea persoanei care depune o sesizare privind discriminarea sau hărțuirea la locul de muncă.

Pe ordinea de zi se află și memorandumuri care privesc aprobarea semnării Convenției pentru crearea unei Comisii Internaționale referitoare la cererile de despăgubiri pentru Ucraina.

Guvernul analizează și aderarea României la Agenția Europeană pentru cerințe educaționale speciale și educație incluzivă EASNIE.

Un alt proiect de lege este cel care transpune Directiva europeană ESAP, cu scopul creării unui punct unic de acces la informații pentru servicii financiare, piețe de capital, durabilitate.

Pe agendă apare și proiectul de ratificare a Acordului de parteneriat dintre Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și membrii Organizației statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific, pe de altă parte, semnat la Apia, Samoa, pe 15 noiembrie 2023.

Guvernul dezbate și o ordonanță de urgență care permite alocarea de fonduri din bugetul de stat pentru operatori economici ce gestionează infrastructură aeroportuară.

Un alt act normativ prorogă termene pentru menținerea facilităților de transport intern destinate veteranilor de război, văduvelor de război și pensionarilor.

Executivul analizează și desființarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, aflată în subordinea Guvernului.

Este în dezbatere ca activitatea acestuia să treacă la Ministerul Culturii prin fuziune prin absorbție.

În agendă apar și măsuri pentru consolidarea incluziunii sociale, între care înființarea Comisiei naționale privind incluziunea socială CNIS, cu reprezentanți ai instituțiilor relevante.

Tot pe ordinea de zi se află mai multe proiecte de hotărâre pentru investiții precum „Modernizare DN 28B Târgu Frumos Botoșani”, „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă București”, „Varianta de ocolire Gura Humorului”, „Autostrada de centură București”, „Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno bulgar al Dunării”.

Guvernul analizează și schimbări privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu.