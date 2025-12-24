Guvernul condamnă valul de manifestări antisemite și atacurile la adresa deputatului Silviu Vexler

Comitetul interministerial de monitorizare a implementării Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024–2027, condus de secretarul de stat Dragoș Hotea, a transmis un mesaj public de condamnare a valului de atacuri antisemite și de instigare la ură și violență din ultimele zile.

Reprezentanții Comitetului subliniază că nimic nu poate justifica astfel de derapaje antisemite, iar amploarea atacurilor, în special în mediul online, este incompatibilă cu valorile unei societăți democratice, în care drepturile și libertățile fundamentale sunt garantate și protejate. Potrivit comunicatului, aceste manifestări au efecte îngrijorătoare nu doar asupra deputatului Silviu Vexler, ci și asupra membrilor comunităților evreiești din România.

Autoritățile atrag atenția că libertatea de exprimare și dezbaterea democratică nu pot fi invocate pentru a justifica sau alimenta ura și violența etnică ori religioasă. În acest context, este lansat un apel către toate forțele politice, liderii de opinie, mass-media și publicul larg pentru adoptarea unui discurs responsabil.

Comitetul amintește că maturitatea unei democrații este dată și de capacitatea societății de a-și asuma întreaga istorie, de a recunoaște greșelile trecutului și de a învăța din ele, fără a relativiza sau minimaliza fapte istorice grave. Memoria victimelor Holocaustului și responsabilitatea istorică a statului român impun, potrivit autorităților, un standard ridicat de responsabilitate în discursul public și în acțiunea politică.

„Antisemitismul, ura și violența nu reprezintă o formă a libertății de exprimare și constituie o amenințare directă la adresa democrației românești”, se arată în mesajul Comitetului, care subliniază că aceste fenomene afectează întreaga societate, nu doar comunitățile evreiești.

În final, autoritățile fac apel la toate instituțiile statului și la liderii politici să se delimiteze clar de orice formă de extremism. Guvernul României își reafirmă angajamentul ferm în lupta împotriva antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, prin educație, dialog, cultură și aplicarea strictă a legislației în vigoare.

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” (INSHR-EW) a transmis recent că manifestările antisemite „au explodat” pe rețelele de socializare, iar instigările ar fi ajuns „la o violență maximă”, pe fondul tensiunilor generate de dezbaterea și votul din Parlament asupra modificărilor legislative care sancționează antisemitismul, apologia criminalilor de război și ideologiile fasciste/legionare.

Contextul imediat al disputei este votul asupra legii care modifică cadrul de combatere a extremismului (inclusiv OUG 31/2002) și Legea 157/2018, cu prevederi mai dure pentru organizații și materiale fasciste/legionare/rasiste/xenofobe, precum și pentru negarea sau minimalizarea Holocaustului, inclusiv în mediul online.