Mircea Abrudean, avertisment asupra creșterii urii și extremismului în societatea românească

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat că discursul urii și extremismul au crescut semnificativ în România. El cere măsuri ferme pentru combaterea lor.
26 ian. 2026, 15:54, Politic

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis luni un mesaj, cu ocazia comemorării Victimelor Holocaustului, în care a scris despre creșterea discursului instigator la ură și manifestările extremiste care au devenit tot mai vizibile în spațiul public din România.

Mircea Abrudean a participat la evenimentul organizat la Templul Coral, despre care a spus că reprezintă „o zi a memoriei colective şi a responsabilităţii pentru trecut, prezent şi mai ales viitor”.

În mesajul său, președintele Senatului a afirmat că există pericole mari și că nu e necesar să fie tolerate derapajele grave din societate.

„Astăzi, când trăim vremuri grele şi există tensiuni la nivelul lumii întregi, nu avem voie să lăsăm loc răului să crească, să facem loc minciunii. Din păcate, în ultimul an, societatea românească a asistat la ascensiunea discursului instigator la ură şi manifestărilor extremiste în spaţiul public. Prezenţa şi proliferarea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură relevă necesitatea continuării adoptării unor măsuri ferme pentru prevenirea şi combaterea acestor fenomene”, a afirmat Mircea Abrudean.

Acesta a mai precizat că păstrarea memoriei victimelor Holocaustului nu se limitează la trecut, ci implică și acțiuni concrete pentru a evita repetarea greșelilor în viitor.

„Avem responsabilitatea clară de a proteja viitorul. Prin felul în care alegem să trăim astăzi, prin felul în care ne educăm copiii, cel în care ne tratăm vecinii şi modul în care reacţionăm când vedem că cineva vrea să transforme un om într-o ţintă”, a mai declarat Mircea Abrudean.

