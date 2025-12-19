Manifestările antisemite „au explodat” pe rețelele de socializare în ultimele ore. Institutul „Elie Wiesel”, avertisment după „incidentul Vexler” și votul pe legea anti-extremism

Potrivit INSHR-EW, pretextul valului de mesaje îl reprezintă reacțiile venite din zona opoziției parlamentare după gestul deputatului Silviu Vexler (reprezentant al comunității evreiești în Parlament), care a rupt în plen un colaj cu mai multe personalități ale culturii române, asociate cu texte sau poziționări antisemite. Momentul a avut loc într-o ședință tensionată, în care inițiatorul proiectului a fost întrerupt și contestat, iar parlamentari ai opoziției au afișat portretele unor autori canonici, transformând dezbaterea într-un conflict simbolic despre „cultură” vs. „propagandă”.

Ce s-a întâmplat în plen

În timpul dezbaterilor, Vexler a îndepărtat afișul lipit de zona tribunei, iar după ce acesta a fost reaplicat, l-a mototolit și l-a rupt, gest pentru care ulterior și-a cerut scuze.

Într-o altă relatare, deputatul a invocat că a fost provocat și intimidat în sală, susținând inclusiv că ar fi fost amenințat, iar incidentul s-a produs într-o atmosferă ostilă.

Miza: legea care înăsprește pedepsele pentru extremism și discurs instigator la ură

Contextul imediat al disputei este votul asupra legii care modifică cadrul de combatere a extremismului (inclusiv OUG 31/2002) și Legea 157/2018, cu prevederi mai dure pentru organizații și materiale fasciste/legionare/rasiste/xenofobe, precum și pentru negarea sau minimalizarea Holocaustului, inclusiv în mediul online.

Camera Deputaților a adoptat proiectul la reexaminare cu 173 de voturi „pentru”, 106 „împotrivă” și 6 abțineri, după ce, anterior, președintele Nicușor Dan retrimisese legea în Parlament.

În procedura de reexaminare, Senatul a votat forma transmisă mai departe pe 8 decembrie 2025, potrivit fișei legislative.

INSHR-EW: protest în fața Templului Coral, scandări antisemite

În mesajul invocat de institut, INSHR-EW mai afirmă că, „ieri”, de Ziua Minorităților Naționale din România (marcată anual pe 18 decembrie), un grup de protestatari s-ar fi strâns în fața Templului Coral din București, iar în filmări publicate online s-ar fi auzit huiduieli și scandări antisemite, inclusiv „afară cu voi!”.

Institutul consideră că transformarea reprezentantului comunității evreiești într-o țintă a unei campanii de ură cu instigări explicite are efect de intimidare asupra întregii comunități și cere autorităților „maximă responsabilitate”, subliniind că solidaritatea publică în astfel de momente este „testul maturității” societății.